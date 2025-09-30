Предсједник Српске у Сочију

30.09.2025
07:06
Коментари:2
Предсједник Републике Српске Милорад Додик допутовао је у Сочи гдје се одржава 22. годишњи састанак Међународног дискусионог клуба "Валдај".
Овогодишња тема једног од најважнијих међународних форума посвећених глобалној економији и политици је "Полицентрични свијет: Упутство за употребу".
Током четири дана, водећи међународни и руски стручњаци, политичари и академици разговараће о кључним глобалним питањима.
Учесници ће се састати са министром спољних послова Русије Сергејем Лавровом и осталим званичницима.
