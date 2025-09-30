Logo

Предсједник Српске у Сочију

30.09.2025

07:06

Предсједник Српске у Сочију
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик допутовао је у Сочи гдје се одржава 22. годишњи састанак Међународног дискусионог клуба "Валдај".

Овогодишња тема једног од најважнијих међународних форума посвећених глобалној економији и политици је "Полицентрични свијет: Упутство за употребу".

Током четири дана, водећи међународни и руски стручњаци, политичари и академици разговараће о кључним глобалним питањима.

Учесници ће се састати са министром спољних послова Русије Сергејем Лавровом и осталим званичницима.

Милорад Додик

Русија

