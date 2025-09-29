АТВ у посједу документа: Ко ће попунити 15 мјеста у предсједништву новог покрета?

Извор:
АТВ
29.09.2025
19:00
Коментари:0
Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, Игор Радојичић, предсједник Независног покрета "Својим путем" и Дејан Којић, испред групе грађана "Сарајевско-романијска регија" формираће нови надстраначки покрет средином октобра, а АТВ је у посједу нацрта споразума о формирању тог покрета.
Како је АТВ већ писала, тренутни градоначелник Бањалуке ће бити предсједник покрета, бивши бањалучки градоначелник ће бити замјеник, док ће Којић бити потпредсједник.
Република Српска
АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији
Свакако су занимљива овлашћења предсједника Покрета предвиђања овим документом.
Предсједник Покрета има право кооптирати до 3 члана Предсједништва, до 10 чланова Главног одбора, а именује и шефа Радне групе за израду Изборне платформе.
Тако ће Станивуковић и да представља Покрет, сазива и предсједава свим сједницама Предсједништва и Главног одбора Покрета, те да потписује све акте Покрета.
Република Српска
Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади
Што се тиче предсједништва Покрета, оно ће на почетку имати 20 чланова (Предсједник, замјеник предсједник, потпредсједник, Генерални секретар и 16 чланова), али је предвиђено да тај број расте. Свакако ће бити занимљиво видјети за кога се "чува" 15 мјеста.
"Предсједништво има 35 чланова: предсједника, замјеника предсједника, пет потпредсједника, генералног секретара и 27 чланова", наводи се у документу који је у посједу АТВ-а.
Главни одбор Покрета чине чланови главних одбора чланица и одређен број чланова које именује Предсједништво, предсједник покрета има право кооптирати до 10 чланова у Главни одбор.
Споразумом се предвиђа да је "покрет политичка организација основана са циљем промјене власти и промјене лошег система у Републици Српској, те да ће чланице Покрета регистровати изборну коалицију за изборе 2026. године."
Покрет ће донијети и Изборну платформу, коју ће израдити посебна Радна група.
Шефа Радне групе за израду Изборне платформе именује предсједник Покрета, а Радну групу Предсједништво Покрета. Изборну платформу усваја Главни одбор Покрета.
Што се тиче дјеловања чланица покрета, нацртом је предвиђено да "чланице настоје у свом јавном дјеловању да дјелују усаглашено и о свим политичким питањима заузимају исте ставове, те да се о сваком битном питању у јавности, изјашњава покрет.
"Чланице Покрета не могу самостално преговарати о другим изборним коалицијама", наводи се у документу.
Чланица може иступити из Споразума, одлуком свог надлежног органа, ако није задовољна функционисањем Покрета.
Нацрт још није дефинисао како ће се финансирати Покрет, а посебним анексима биће утврђено ко ће на изборне листе 2026. године.
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Свијет
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму