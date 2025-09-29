Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

Извор:
У Секретаријату за вјере Републике Српске и Јединици за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ускоро ће доћи до промјене кадрова, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, умјесто Драгана Давидовића на чело Секретаријата долази Чедомир Стојановић. Стојановић је иначе кадар Демоса.
Такође, према нашим сазнањима до промјена ће доћи и на мјесту директора Јединици за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Досадашњег директора Стефана Митровића у овој фотељи замијениће Никола Лубурић, такође кадар Демоса.
