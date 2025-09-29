Ђермановићу потврђена казна, суд образожио шта је претходило убиству Чолића

Аутор:Огњен Матавуљ
29.09.2025
15:00
Коментари:0
Јовица Ђермановић (48) осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на седам и по година затвора због убиства Саве Чолића (38), кога је 5. маја изрешетао са 22 хица из аутоматске пушке у бањалучком насељу Лауш.
Пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који је Ђермановић склопио са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци.
Ђермановићу је за убиство, почињено у стању битно смањене урачунљивости усљед високог афекта, изречена казна од седам година затвора. За недозвољено посједовање пушке, из које је злочин почињен, добио је осам мјесеци. Казне су обједињене у јединствену од седам и по година затвора.
Пресуду је изрекао предсједник судског вијећа Синиша Марковић који је у образложењу пресуде навео да докази и искази свједока потврђују кривицу оптуженог.
”Ђермановић и Савин отац Небојша Чолић пословно су сарађивали од 2013. године. Заједно су покренули фирму ”Трио ауто” и подигли кредит, као и репорграме кредита у којима је обезбјеђење била хипотека Чолићеве куће. Због лошег пословања фирма је затворена и Ђермановић је остао дужан Чолићу 120.000 КМ”, навео је Марковић.
Појаснио је да је Ђермановић враћао дуг и да му је убијени Саво Чолић, по изласку из затвора, дао рок да до 1. октобра 2024. мора вратити 100.000 КМ, а преостали износ до 1.фебруара 2025. године. На име дуга Саво је Ђермановићу узео аутомобил ”мерцедес”, вриједан око 50.000 КМ. На састанку у септембру прошле године Саво му је рекао да ће за сваки мјесец кашњења узети још 12.500 КМ. Тада је Саво неколико пута ударио Ђермановића шаком, те му поломио и зуб. Касније му је камату повећао на 16.500 КМ.
”Када Ђермановић у мају није могао да скупи новац састали су се код ”Јувенте” и Саво је тражио да му сутра до 12 часова донесе 16.500 КМ. Том приликом га је ударио шаком у главу и пријетио да ће му убити сина, уколико не донесе новац. Ђермановић није успио да прода возило, нити је од икога успио посудити новац”, навео је Марковић.
Додао је да су три свједока потврдила да је Ђермановић раније од њих посуђивао новац да би платио Саву. Жртвин отац је, како се наводи, током истраге такође потврдио да су његов син и Ђермановић имали контакт, али пријетње није помињао.
Подсјетимо, злочин се догодио 5. маја на паркингу испред ”Јувенте” на Лаушу. У пресуди се наводи да је Чолић позвао Ђермановића да дође на паркинг како би му исплатио 16.500 КМ на име камате због дуга, који је сматрао да му припада. Том приликом Чолић је пријетио да ће Ђермановићу убити сина уколико не донесе новац.
Те пријетње су, како се наводи у пресуди, Ђермановића довеле у стање битно смањене урачунљивости, усљед афекта високог интензитета од нарастајућег гњева, повишене емоционалне узбуђености до јаке надражености и панике. Оптужени је потом отишао до свог стана и из гараже узео аутоматску пушку калибра 7,62 mm и ставио је у свој аутомобил ”пежо 407”. У ауту је, на мјесту сувозача, био Дражен Карановић и одвезли су се на паркинг испред ”Јувенте”.
Након што је на паркинг дошао Чолић, Ђермановић је с пушком у рукама изашао из аута. Чолићу је пришао на метар и по и рафалном паљбом у њега испалио више хитаца. Чолић је пао на тло, лежећи на леђима, а Ђермановић је наставио да пуцао у њега. Испаилио је укупно 22 хица, погодивши Чолића у предјелу главе и тијела.
Ђермановић није присуствовао објави пресуде. Иако је раније рекао да жели да присуствује објави, јутрос је суду послао допис да од тога одустаје, па није ни доведен из КПЗ Бањалука.
Изрицања пресуде кроз сузе је пратила Савина мајка Сњежана Ђудуровић, која је у судници јецала.
”Корупција и неправда... Већу казну би добио да је убио комшијино пиле”, викала је узнемирена мајка.
