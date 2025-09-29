Logo

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Аутор:

Стеван Лулић

29.09.2025

11:31

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Бањалучка полиција ухапсила је јуче С.Ј. из овог града због сумње да је претукао малољетника испред познатог клуба.

Како АТВ сазнаје, С.Ј. се сумњичи да је малољетника ударао по глави и тијелу и том приликом му нанио тјелесне повреде.

Policija rs

Хроника

ПУ Бањалука: Десет ухапшених због дроге

"Малољетном лицу је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац и дежурни тужилац за малољетнике Републике Српске.

