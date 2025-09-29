Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Аутор:Стеван Лулић
Бањалучка полиција ухапсила је јуче С.Ј. из овог града због сумње да је претукао малољетника испред познатог клуба.
Како АТВ сазнаје, С.Ј. се сумњичи да је малољетника ударао по глави и тијелу и том приликом му нанио тјелесне повреде.
"Малољетном лицу је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац и дежурни тужилац за малољетнике Републике Српске.
