Ћорић: Побиједићемо и овај пут, за Српску и њену будућност

Извор:

СРНА

29.09.2025

11:11

Коментари:

0
Ћорић: Побиједићемо и овај пут, за Српску и њену будућност

Члан Главног одбора СНСДа Недељко Ћорић сматра да је одлука о изласку на наметнуте пријевремене изборе можда и најтежа од постанка ове странке, али да су одлучни у намјери да заштите институције и будућност Републике Српске.

Ћорић је оцијенио да је одлука Главног одбора ове странке о изласку на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске тешка одлука коју доносе одговорни људи, свјесни свих посљедица чињења и нечињења у тешким временима.

"Тежина лежи у чињеници да је предсједник Републике Српске Милорад Додик легитимно изабран у октобру 2022. године, вољом 300.180 бирача, на мандат од четири године", истакао је Ћорић.

Према његовим ријечима, вољу поменутог броја бирача једним потезом поништио је држављанин Њемачке, који се потпуно нелигитимно представља као високи представник у БиХ, уз саслужење слијепих послушника у Тужилаштву и Суду БиХ.

"Свјесни опасности по Републику Српску и одлучни у намјери да заштитимо њене институције и будућност, СНСД је данас донио можда и најтежу одлуку од свог постанка – изаћи ћемо на наметнуте пријевремене изборе и поново однијети убједљиву побједу", поручио је Ћорић.

Напоменуо је да су Републику Српску стварали и бранили њени најбољи синови и кћери, тако да нико од данашњих функционера, на републичком и локалним нивоима, нема право да је тек тако препусти у руке неким авантуристима, незналицама и послушницима политичког Сарајева и недобронамјерне међународне заједнице.

"Побиједићемо и овај пут, за Српску и њену будућност", поручио је Ћорић.

Главни одбор СНСДа донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

