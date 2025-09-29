Logo

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

29.09.2025

10:59

Коментари:

0
Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом
Фото: Танјуг/АП

Европске земље су рањиве и подијељене и једноставно не могу себи да приуште рат са Русијом, оцијенио је замјеник секретара руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев.

"Зашто такав рат не може започети Европа? Зато што су европске земље рањиве и подијељене. Оне могу само да се залажу за своје интересе док покушавају да преживе данашњи економски хаос и једноставно не могу себи да приуште рат са Русијом", написао је Медведев на "Телеграму".

Међутим, Медведев је напоменуо да увијек постоји могућност "фаталне несреће", уз напомену да европски лидери не могу да доносе успјешне војне одлуке.

поплаве-Грчка-290925

Свијет

Хаос на популарном грчком острву након невремена

"У сваком углу европских земаља прича се о рату са Русијом у наредних пет година. То не треба да се деси. Зашто? Зато што није у интересу наше земље", истакао је Медведев.

Према његовим ријечима, Русији не треба рат са било ким, укључујући Европу, јер "нема шта да добије тиме".

Медведев је нагласио да је Русија увијек долазила у Европу као ослободилац, а не као освајач.

Он је упозорио да би сукоб Европе и Русије довео до ризика да ситуација ескалира у рат са употребом оружја за масовно уништење.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Медведев

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаос на популарном грчком острву након невремена

Свијет

Хаос на популарном грчком острву након невремена

23 мин

0
Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои

Свијет

Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 84 украјинска дрона

1 ч

0
Наоружани грађани Венецуеле

Свијет

Венецуела се припрема за рат с Америком

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Ево како да проверите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

11

07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

11

00

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

10

59

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

10

47

Хаос на популарном грчком острву након невремена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner