Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

29.09.2025
10:59
Коментари:0
Европске земље су рањиве и подијељене и једноставно не могу себи да приуште рат са Русијом, оцијенио је замјеник секретара руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев.
"Зашто такав рат не може започети Европа? Зато што су европске земље рањиве и подијељене. Оне могу само да се залажу за своје интересе док покушавају да преживе данашњи економски хаос и једноставно не могу себи да приуште рат са Русијом", написао је Медведев на "Телеграму".
Међутим, Медведев је напоменуо да увијек постоји могућност "фаталне несреће", уз напомену да европски лидери не могу да доносе успјешне војне одлуке.
Свијет
Хаос на популарном грчком острву након невремена
"У сваком углу европских земаља прича се о рату са Русијом у наредних пет година. То не треба да се деси. Зашто? Зато што није у интересу наше земље", истакао је Медведев.
Према његовим ријечима, Русији не треба рат са било ким, укључујући Европу, јер "нема шта да добије тиме".
Медведев је нагласио да је Русија увијек долазила у Европу као ослободилац, а не као освајач.
Он је упозорио да би сукоб Европе и Русије довео до ризика да ситуација ескалира у рат са употребом оружја за масовно уништење.
Најновије
Најчитаније
11
08
11
07
11
00
10
59
10
47
Тренутно на програму