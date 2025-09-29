Logo

Хаос на популарном грчком острву након невремена

Извор:

Телеграф

29.09.2025

10:47

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Обилна киша, која је рано јутрос погодила Крит, изазвала је поплаве и направила хаос на популарном грчком острву.

На снимцима који круже мрежама види се како улицама теку бујице, док поплаве носе све пред собом, а блато и шут завршавају у мору.

До скоро идилична мјеста, пуна туриста, сада изгледају потпуно другачије на снимцима се види како велика количина воде тече степеницама, а свуда је блато.

Обилне падавине погодиле су Ираклион, као и подручја Вианос и општину Фестос.

Полиција Хрватска

Регион

Пуцњава у Хрватској: Испалио хице на пијаци, људи у паници

Како јављају грчки медији, невријеме је изазвало поплаве и клизишта.

Иако ниједан пут није блокиран, радови на уклањању отпада се настављају и данас на путу од Марте до Вијаноса, као и на обали од Ксерокамбоса до Латомије, а градоначелник тог подручја, Павлос Баритакис, апеловао је на опрез.

(Телеграф.рс)

Грчка

Поплаве

Коментари (0)
