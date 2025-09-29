Синер рутински до полуфинала

Извор:
Б92
29.09.2025
10:16
Коментари:0
Јаник Синер је савладао Фабијана Марожана са 2:0 (6:1, 7:5) у четвртфиналу турнира у Пекингу.
Италијански тенисер ће у полуфиналу одмјерити снаге са Алексом де Минором, ком је меч предао Меншик.
Успио је Синер за 27 минута да дође до првог сета. У трећем гему је дошао до првог брејка, а потом је још два пута одузео сервис Марожану и повео у сетовима.
Ипак, мађарски тенисер је показао зубе Италијану у другом сету. Одузео му је сервис у деветом гему, али је Синер одмах у наредном узвратио на исти начин.
Потом је други играч свијета био сигуран на свом, а онда још једним брејком је потврдио тријумф.
