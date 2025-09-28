Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Извор:
Телеграф
28.09.2025
18:01
Коментари:0
Може се рећи да ова недјеља неће бити сјајна када је у питању најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић, пошто ће од понедјељка поново заузимати мјесто број пет, те тако испасти из најбоља четири.
Уколико Новак буде заузимао идентичну позицију почетком године, то би значило да ће и у петом Грен слему у низу моћи на мегдан Јанику Синеру и Карлосу Алкаразу прије полуфинала, што би додатно отежало Ђоковићев пут ка 25. великом трофеју у каријери, пише "Телеграф".
Амерички тенисер Тејлор Фриц је славио у четвртфиналу турнира у Токију против земљака Себастијана Корде 2:1, по сетовима 6:3, 6:7, 6:3.
Кошарка
Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?
Тако ће се већ сада на уживо АТП листи попети степеник изнад, док ће Новак Ђоковић отићи један корак ниже. У полуфиналу овог турнира Фриц ће одмјерити снаге са Џенсоном Бруксбијем који је елимисиао трећег носиоца турнира и 11. на свијету Холгера Рунеа са убједљивих 2:0 у сетовима.
Најновије
Најчитаније
19
01
18
57
18
49
18
45
18
45
Тренутно на програму