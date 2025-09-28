Logo

Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Извор:

Телеграф

28.09.2025

18:01

Коментари:

0
Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Може се рећи да ова недјеља неће бити сјајна када је у питању најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић, пошто ће од понедјељка поново заузимати мјесто број пет, те тако испасти из најбоља четири.

Уколико Новак буде заузимао идентичну позицију почетком године, то би значило да ће и у петом Грен слему у низу моћи на мегдан Јанику Синеру и Карлосу Алкаразу прије полуфинала, што би додатно отежало Ђоковићев пут ка 25. великом трофеју у каријери, пише "Телеграф".

Амерички тенисер Тејлор Фриц је славио у четвртфиналу турнира у Токију против земљака Себастијана Корде 2:1, по сетовима 6:3, 6:7, 6:3.

Nikola Jokić

Кошарка

Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?

Тако ће се већ сада на уживо АТП листи попети степеник изнад, док ће Новак Ђоковић отићи један корак ниже. У полуфиналу овог турнира Фриц ће одмјерити снаге са Џенсоном Бруксбијем који је елимисиао трећег носиоца турнира и 11. на свијету Холгера Рунеа са убједљивих 2:0 у сетовима.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

1 ч

0
Марин Чутурић сваки дан попије 27 литара воде

Друштво

Младић из БиХ сваки дан попије 27 литара воде

1 ч

0
Пуцњава у цркви, објекат у пламену након инцидента

Свијет

Пуцњава у цркви, објекат у пламену након инцидента

1 ч

0
Три хороскопска знака која имају карактеристике јаких вођа

Занимљивости

Три хороскопска знака која имају карактеристике јаких вођа

1 ч

0

Више из рубрике

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

Тенис

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

3 ч

0
Откривено колико је Иванишевић зарадио од сарадње са Ђоковићем

Тенис

Откривено колико је Иванишевић зарадио од сарадње са Ђоковићем

4 ч

0
Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

Тенис

Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

8 ч

0
Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

Тенис

Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner