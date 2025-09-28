Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

Извор:
Б92
28.09.2025
10:23
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић назадоваће на новој АТП листи, након што је Тејлор Фриц први обезбједио пласман у полуфинале турнира у Токију.
Амерички тенисер је славио у дуелу сународника против Себастијана Корде резултатом 2:1. По сетовима је послије два сата и 20 минута игре било 6:3, 6:7(5), 6:3.
Фриц је у првом сету послије преокрета стигао до предности, али је у другом био у подређеном положају па и тад предао сет и изједначење Корди тек послије тајм-брејка.
Био је у налету противник и на почетку сета одлуке имао чак три брејк шансе на сервис Фрица, од којих се овај најпре одбранио и потом сам одузео сервис гем ривалу. То је било довољно за пролаз даље.
Хроника
Мушкарац бацио бомбу у кладионицу, полиција одмах реаговала
Фриц ће у полуфиналу играти против Џенсона Бруксбија, још једног тенисера из САД, који је направио изненађење после окршаја Фрица и Корде елиминисавши Холгера Рунеа поприлично лако – 6:3, 6:3.
Без обзира на резултат тог сусрета, Фриц ће се на следећој АТП листи вратити на четврто мјесто испред Ђоковића који ће бити пети тенисер свијета. Новак је посљедњи пут играо на УС Опену, те сада његова одлука да растерети распоред узима очекивани данак.
Хроника
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
07
11
03
10
59
10
56
10
47
Тренутно на програму