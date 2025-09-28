Logo

Гајовић: Више бруцоша, нови садржаји и виши стандард

Студентски Дом, Пале
Директор Студентског центра Пале Марко Гајовић рекао је да ће у академској 2025/2026. години у овом центру боравити 147 бруцоша, што је 21 одсто више него лани, те да континуирано раде на унапређењу студентског стандарда уводећи нове садржаје и развијајући спортско-рекреативне активности.

Он каже да је смјештај за све редовне студенте Универзитета у Источном Сарајеву бесплатан, што је омогућила Влада Републике Српске, док се исхрана плаћа 156 КМ мјесечно на бази три дневна оброка.

"Студентски центар Пале расписао је конкурс за смјештај и исхрану студената који је био отворен од 1. до 15. септембра, а до сада је примљено 147 бруцоша. Остали редовни студенти од друге до четврте године и апсолвенти, којих има 107, испунили су услове за боравак у дому. У току су испитни рокови, па очекујемо да их буде још", истакао је Гајовић.

Гајовић додаје да за студенте који обнове годину имају посебне цијене.

Студентски центар Пале располаже са 528 лежајева у два објекта, и то са 180 двокреветних и трокреветних модерно опремљених соба, од којих свака има засебно купатило, интернет, кухињу и мензу.

policija Srbija

Хроника

Комшије испричале све о унуку који је заклао бабу и дједа: Давали му новац, а на крају их је убио

У трећем објекту Дома налазе се канцеларије, магацин, просторије за смјештај администрације, те опремљена ТВ сала, библиотека, читаоница, интернет сала и простор за одржавање спортско-рекреативних активности студената.

Ту су и сале за стони тенис и билијар, теретана чије кориштење мјесечно за студенте износи 25 КМ, и једна је од најбољих и најквалитетнијих у региону. У приземљу се налази кафетерија са љетном баштом.

Поред тих садржаја, доступни су и спортски терени на Корану за фудбал, кошарку, одбојку, коју студенти бесплатно могу користити свакодневно.

Гајовић је навео да слободне смјештајне јединице у дому користе и трећа лица, што им је, каже, додатни приход који усмјеравају у даља улагања, нове садржаје и побољшање услова за своје кориснике.

"Трудимо се да нашим студентима пружимо максималну подршку и што боље услове како бисмо стално подизали стандард. По квалитету смјештаја, исхране и пратећих садржаја већ смо међу најбољима у региону, али нам је циљ да будемо први и у Европи", истакао је Гајовић.

илу-игралиште-05092025

Свијет

Дјевојчицу ударила струја на игралишту

Гајовић поручује да су, поред улагања у квалитет смјештаја, рађена и бројна спољашња уређења, па је уређен нови парк испред објекта један и три, а у плану је постављање декоративног каменог зида са ЛЕД расвјетом.

Испред Студентског центра Пале недавно је посађено неколико палми које дају ведрину простору, јер су оне симбол сунца, а током зиме биће склоњене унутар домова како би се сачувале од ниске температуре.

Гајовић је рекао да ће у наредних 20 дана испред Дома један бити постављена и мини теретана, бесплатна за студенте.

"Имамо много планова и визија за унапређење студентског стандарда, али колико средства и могућности дозволе, толико ћемо и радити. Урадили смо доста, може још, све док не будемо први студентски центар у Европи", навео је Гајовић.

Pale

Studentski dom

