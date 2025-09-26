Logo

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

Извор:

Агенције

26.09.2025

22:31

Коментари:

0
Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све
Фото: ATV

Након што је увео субвенције за приватне дјечје вртиће, новчану подршку у висини од 200 КМ свим првачићима, једнократну стипендију за све студенте који редовно похађају наставу, Љубушки иде корак даље.

На приједлог градоначелника Ведрана Маркотића на сљедећој сједници Градског вијећа пред вијећницима ће се наћи приједлог одлуке о додјели једнократне финансијске подршке полазницима првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког за школску годину 2025/2026, пише Марија Медић Бошњак за "Вечерњи лист БиХ".

Како се наводи у приједлогу споменуте одлуке, по њеном усвајању свим ученицима средњих школа из буџета Града Љубушког било би исплаћено по 300 КМ.

Кључеви-аута-160925

Регион

Купио аутомобил у Чешкој, а када га је отишао преузети дочекао га шок

"Средства за подршку осигурана су у буџету Града Љубушког те ће бити исплаћена родитељима/законским старатељима свих полазника првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког који испуњавају услове за подршку прописану овом одлуком у износу од 300 КМ", стоји у приједлогу одлуке о додјели једнократне финансијске подршке полазницима првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког за школску годину 2025/2026.

Даље се наводи како по усвајању одлуке право на подршку имају сви полазници првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког (независно од тога гдје живе), као и сви ученици првих разреда средњих школа с пребивалиштем на подручју Љубушког (независно од тога гдје иду у средњу школу), а све у складу с јавним позивом који ће бити накнадно објављен.

илу-лутрија-лото-19092025

Друштво

Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

Како су објаснили из Градске управе, ова одлука је предложена ради финансијске помоћи родитељима ученика који први пут полазе у први разред средње школе у циљу ублажавања финансијских трошкова приликом опремања ученика.

"Увођењем новог курикулума за прве разреде гимназије у Западнохерцеговачком кантону потребно је набавити нове уџбенике, што је превелик издатак за већину родитеља ученика. Стога нам је жеља кроз овај вид подршке, у оквиру буџетских могућности, барем ублажити трошкове набавке тих уџбеника", казао је градоначелник Ведран Маркотић.

Иначе, Град Љубушки из године у годину због разних погодности и олакшица постаје све примамљивија средина за живот породица с дјецом.

То није све

Уз то што има један од најјефтинијих градских вртића којем су од ове године капацитети значајно повећани, Град Љубушки већ годинама суфинансира рад приватних вртића, због чега родитељи не плаћају пуну тржишну цијену боравка дјеце у предшколским установама.

Захваљујући Граду Љубушком и ЈП Паркови д. о. о Љубушки, први дан наставе све ученике основних школа на клупама дочекају биљежнице и основни школски прибор.

ЗХК награђује и помаже

Западнохерцеговачки кантона побринула се да већ годинама сви ученици имају бесплатне уџбенике, а синергијом жупаније те општина и градова осигуран им је и бесплатан превоз до школе и назад.

Уз то што Град сноси трошкове вечере пред одржавање матурске забаве, сви матуранти добију по 300 КМ. Редовно се подстиче студентски успјех те награђују добитници Ректорових и Деканових награда.

Град Љубушки једини у овом кантону свим редовним студентима, као и бруцошима, исплаћује једнократну новчану подршку у висини од 500 КМ.

evri novac kovanice

Занимљивости

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

Куповина прве некретнине младим се паровима из градског буџета суфинансира са 6.000 КМ, а Град учествује и у опремању сваког новорођеног дјетета.

Подијели:

Тагови:

Ljubuški

novac

новац

učenici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

27 мин

0
Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

Економија

Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

59 мин

0
Агресивна вјеверица "терорише" град: Двоје људи завршило у болници (ВИДЕО)

Занимљивости

Агресивна вјеверица "терорише" град: Двоје људи завршило у болници (ВИДЕО)

1 ч

0
Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

Тенис

Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

1 ч

0

Више из рубрике

Ботић на челу невесињског СНСД-а

Градови и општине

Ботић на челу невесињског СНСД-а

2 ч

0
Дому здравља Добој дониран ултразвучни уређај

Градови и општине

Дому здравља Добој дониран ултразвучни уређај

2 ч

0
Милорад Додик, отварање ливнице

Градови и општине

Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

3 ч

1
Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили

Градови и општине

Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

22

40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

22

39

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

22

31

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

22

21

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner