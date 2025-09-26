Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

Извор:
Агенције
26.09.2025
22:31
Коментари:0
Након што је увео субвенције за приватне дјечје вртиће, новчану подршку у висини од 200 КМ свим првачићима, једнократну стипендију за све студенте који редовно похађају наставу, Љубушки иде корак даље.
На приједлог градоначелника Ведрана Маркотића на сљедећој сједници Градског вијећа пред вијећницима ће се наћи приједлог одлуке о додјели једнократне финансијске подршке полазницима првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког за школску годину 2025/2026, пише Марија Медић Бошњак за "Вечерњи лист БиХ".
Како се наводи у приједлогу споменуте одлуке, по њеном усвајању свим ученицима средњих школа из буџета Града Љубушког било би исплаћено по 300 КМ.
Регион
Купио аутомобил у Чешкој, а када га је отишао преузети дочекао га шок
"Средства за подршку осигурана су у буџету Града Љубушког те ће бити исплаћена родитељима/законским старатељима свих полазника првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког који испуњавају услове за подршку прописану овом одлуком у износу од 300 КМ", стоји у приједлогу одлуке о додјели једнократне финансијске подршке полазницима првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког за школску годину 2025/2026.
Даље се наводи како по усвајању одлуке право на подршку имају сви полазници првих разреда средњих школа на подручју Града Љубушког (независно од тога гдје живе), као и сви ученици првих разреда средњих школа с пребивалиштем на подручју Љубушког (независно од тога гдје иду у средњу школу), а све у складу с јавним позивом који ће бити накнадно објављен.
Друштво
Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT
Како су објаснили из Градске управе, ова одлука је предложена ради финансијске помоћи родитељима ученика који први пут полазе у први разред средње школе у циљу ублажавања финансијских трошкова приликом опремања ученика.
"Увођењем новог курикулума за прве разреде гимназије у Западнохерцеговачком кантону потребно је набавити нове уџбенике, што је превелик издатак за већину родитеља ученика. Стога нам је жеља кроз овај вид подршке, у оквиру буџетских могућности, барем ублажити трошкове набавке тих уџбеника", казао је градоначелник Ведран Маркотић.
Иначе, Град Љубушки из године у годину због разних погодности и олакшица постаје све примамљивија средина за живот породица с дјецом.
Уз то што има један од најјефтинијих градских вртића којем су од ове године капацитети значајно повећани, Град Љубушки већ годинама суфинансира рад приватних вртића, због чега родитељи не плаћају пуну тржишну цијену боравка дјеце у предшколским установама.
Захваљујући Граду Љубушком и ЈП Паркови д. о. о Љубушки, први дан наставе све ученике основних школа на клупама дочекају биљежнице и основни школски прибор.
ЗХК награђује и помаже
Западнохерцеговачки кантона побринула се да већ годинама сви ученици имају бесплатне уџбенике, а синергијом жупаније те општина и градова осигуран им је и бесплатан превоз до школе и назад.
Уз то што Град сноси трошкове вечере пред одржавање матурске забаве, сви матуранти добију по 300 КМ. Редовно се подстиче студентски успјех те награђују добитници Ректорових и Деканових награда.
Град Љубушки једини у овом кантону свим редовним студентима, као и бруцошима, исплаћује једнократну новчану подршку у висини од 500 КМ.
Занимљивости
Ове недјеље један знак постаје богатији него икад
Куповина прве некретнине младим се паровима из градског буџета суфинансира са 6.000 КМ, а Град учествује и у опремању сваког новорођеног дјетета.
Занимљивости
27 мин0
Економија
59 мин0
Занимљивости
1 ч0
Тенис
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
45
22
40
22
39
22
31
22
21
Тренутно на програму