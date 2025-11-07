Logo

Савић за АТВ: Могло би се поставити логично питање - зашто трошимо милионе?

Извор:

АТВ

07.11.2025

22:54

Војислав Савић
Фото: АТВ

Колико је ово бесмислена ситуација најбоље говори чињеница да се говори о томе да се пријевремени избори можда неће одржати, рекао је у емисији Битно на нашој телевизији Војислав Савић, политиколог.

Како је објаснио, чињеница је и то да се пријевременим изборима баве једино политичари и медији, односно они који морају, а да грађане то скоро па и да не занима.

Жарко Марковић

БиХ

Марковић за АТВ: Огроман број грађана не зна да ли ће бити избори

Нагласио је да ће, ако се избори уопште одрже, то странке искористити као неко пролазно вријеме да "виде како стоје са бирачима".

"Да мало активирају своје чланство. Мислим да овај пут неће бити нешто претјерано мотивисани да гласају", рекао је Савић.

Уколико би дошло до одлагања, Савић каже, може се постави најмање једно логино питање.

"Зашто трошити сад колико ће се потрошити милиона на организовање избора када, ево, већ смо ушли у изборну годину", јасан је Савић.

Ово је држава, додаје он, у којој се сад стално нешто "лови у мутном".

"Сад имате гомилу процеса који се воде испод воде, као подморничка битка, и све то може да утиче на то да ли ће избора бити или не бити", рекао је политиколог за АТВ.

ruza smrt in memoriam

Наука и технологија

Преминуо Џејмс Вотсон, најпознатији по открићу структуре ДНК

Пријевремене изборе је описао на занимљив начин.

"Као кад сте обећали да ћете ићи у град за викенд и онда дође тај петак и онда вам се не иде. Е тако нешто, сви само нешто да одраде. И ови у Сарајеву који су оркестрирали, ни њима то више ништа не значи, ни том Суду више ништа не значи. Они су видјели да је држава колабирала", рекао је.

