Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

Доналд Трамп и Виктор Орбан састали су се у Бијелој кући. Мађарски премијер изјавио је да рачуна на разумијевање америчког предсједника, када је ријеч о изузећу Будимпеште од америчких санкција, које су уведене руским енергетским компанијама. Трамп каже - разматра изузеће Мађарске, јер та земља нема других опција. Не искључујe ни могућност састанка са руским предсједником Владимиром Путином у Будимпешти.
"Велики вођа", тим је ријечима Доналд Трамп дочекао мађарског званичника. Ипак, на питање хоће ли Мађарска бити изузета од америчких санкција, није децидно одговорио.
Трамп ипак признаје да разматра могућност да Будимпешти дозволи да настави да купује руске енергенте, јер је Мађарској тешко да набавља нафту на друге начине, изузев из Русије.
Током састанка у Бијелој кући, Трамп и Орбан подијелили су размишљања о рату у Украјини и како се носити са имиграцијом. Проблем је, каже Орбан, што Трамп улаже огромне мировне напоре. Истовремено, признаје, Европа није јединствена по том питању.
"Дакле, једина влада која је за мир је влада Сједињених Држава и мала Мађарска у Европи. Све остале владе више воле да наставе рат, јер многе од њих мисле да Украјина може побиједити на фронту, што је погрешно разумијевање ситуације", истакао је Орбан.
Бивши предсједник Џозеф Бајден је тражио да започне рат у Украјини, уљлед чега је та земља постала много мања, рекао је Трамп.
"Бајден је заправо инсистирао да се тај рат догоди", рекао је Трамп.
Амерички предсједник такође сматра да би ЕУ требало да поштује Мађарску, јер су њени лидери указивали на стварне проблеме. Европу су преплавили мигранти, а стопа криминала порасла.
"Европу су преплавили људи из цијелог свијета, и постаје другачије мјесто. И стално говорим лидерима, боље да престанете или више нећете имати Европу", додао је Трамп.
Орбан је током састанка истакао да је у Мађарској број илегалних миграција - нула.
"Јер имамо кристално јасан систем. Ако неко жели да дође у Мађарску, прво треба да то затражи. Ако добије дозволу, може да уђе. Нико не може да уђе на територију без дозволе мађарских власти. То је пропис. Које су посљедице тога? Под санкцијама смо, финансијским санкцијама Европске уније, јер не дозвољавамо да илегални мигранти дођу у Мађарску, а ни у Европску унију. Дакле, морамо да платимо, само да вас обавијестим, морамо свакодневно да плаћамо милион евра као казну бриселском буџету, јер смо зауставили мигранте. Ово је апсурдни свијет у којем сада живимо у Европи", додао је Орбан.
Трамп је током састанка рекао и да "увијек постоји шанса" да се састане са руским предсједником Владимиром Путином у Будимпешти.
"Желио бих да се састанем са Путином у Будимпешти. Нисам желео да одржим тај састанак, јер нисам мислио да ће се нешто значајно десити. Али ако га будемо имали, волио бих да то буде у Будимпешти", рекао је Трамп.
