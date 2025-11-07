Меланија Трамп добила неочекивану титулу

Извор:
Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп проглашена је за "Патриоту године", признање које Фокс Нејшн додјељује херојима и патриотама који су показали непоколебљиву посвећеност вриједностима које чине нашу земљу великом, саопштила је Бијела кућа.
"Патриотизам у нашој земљи датира од наших бунтовних оснивача, који су бјеснили против британске власти, тражећи независност од Круне. Сви су пркосили очекивањима, политички и интелектуално", поручила је она у свом обраћању.
Позвала је Американце да славе свакога ко се усуђује да мисли другачије, јер су, како је навела, "управо ти храбри Американци срце наше цивилизације".
"Сваки пробој почиње са једном особом која се усуди да замисли нешто што никада није урађено. Њени пријатељи то називају нереалним, њена породица то проглашава 'натегнутим' - али људски дух ипак иде напријед, претварајући визију у стварност. Један ум, једна идеја, један чин храбрости", поручила је прва дама Америке.
Она је нагласила да иновација и лична амбиција представљају темељ америчке снаге и напретка, позивајући на одважност и креативност у суочавању са изазовима.
Истакла је да лична достигнућа покрећу колективни напредак.
"Усудити се да јуриш свој сан је амерички начин. Иновација овдје није случајна – она је у нашем ДНК. У овој земљи, иновација је облик патриотизма", закључила је Меланија Трамп.
Током свог другог мандата у Бијелој кући, она је истакла неколико кључних иницијатива и постигнућа, међу којима су закон о заштити дјеце од насиља на интернету, обезбјеђивању 25 милиона долара у буџету предсједника за пружање подршке младима који су одрасли у хранитељским породицама, покретању изазова у области вјештачке интелигенције и друго, наводи се у саопштењу Бијеле куће.
