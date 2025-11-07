Logo

Сијарто: Мађарска у потпуности подржава Трампове мировне напоре

Извор:

Танјуг

07.11.2025

17:50

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска наставља да у потпуности подржава мировне напоре америчког предсједника Доналда Трампа и спремна је да обезбиједи мјесто за преговоре о рјешавању рата у Украјини, изјавио је данас министар спољних послова те земље Петер Сијарто.

Како је саопштено из мађарског Министарства спољних послова, Сијарто који борави у посјети Вашингтону, изјавио је само два сата прије састанка мађарског премијера Виктора Орбана и Трампа да је улог веома висок, јер ће једна од најважнијих тачака на дневном реду бити питање мира у Украјини, преноси МТИ.

"Данашњи састанак је од великог значаја јер једини европски премијер који је три и по године заузимао исти про-мировни став и који је несумњиво подржавао мировне напоре Доналда Трампа долази да види америчког предсједника", казао је Сијарто.

Он је навео да је важно размотрити како Мађарска може још више допринијети мировним напорима америчког предсједника.

"Раније смо добили частан захтјев да будемо домаћини мировног самита између америчког и руског предсједника у Будимпешти. Мађарска и Будимпешта су, наравно, спремне за ово. Премијер ће то данас потврдити америчком предсједнику", истакао је Сијарто.

Додао је да је "Мађарска спремна да буде домаћин мировних преговора".

Ротација полиција

Свијет

Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

"Сматрамо природним да су потребне припреме за окончање тако сложеног, крвавог рата који је отворио невјероватне ране и за одржавање успјешног мировног самита. Ово може потрајати недјељама или чак мјесецима, што мислим да је природно. Стога не смијемо одустати од наде у мир, већ да интензивирамо наше напоре", рекао је Сијарто.

Он је поздравио чињеницу да двије најутицајније земље у глобалној економији, Сједињене Америчке Државе и Кина, имају сличне ставове по питању мира.

"Ако су Американци и Кинези за мир, онда постоји већа шанса да се мир на крају врати у централну Европу. Кина је већ предузела иницијативе у Уједињеним нацијама, јер смо заједнички формирали Групу пријатеља за мир. Посвећеност америчког предсједника је несумњива, тако да мислим да ће чињеница да се Американци и Кинези заједно залажу за мир свакако помоћи", закључио је Сијарто.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

Свијет

Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

1 ч

0
Писмо за небеску клупу

Фудбал

Писмо за небеску клупу

2 ч

0
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

Свијет

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

2 ч

0
Ухапшена држављанка БиХ због тешког убиства у покушају

Хроника

Ухапшена држављанка БиХ због тешког убиства у покушају

2 ч

0

Више из рубрике

Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

Свијет

Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

1 ч

0
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

Свијет

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

2 ч

0
Медвјед код музеја у Јапану

Свијет

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

2 ч

0
Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

Свијет

Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

19

42

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

19

41

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

19

32

50 година рада Универзитета у Бањалуци

19

20

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner