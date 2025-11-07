Сијарто: Мађарска у потпуности подржава Трампове мировне напоре

Извор:
Танјуг
07.11.2025
17:50
Коментари:0
Мађарска наставља да у потпуности подржава мировне напоре америчког предсједника Доналда Трампа и спремна је да обезбиједи мјесто за преговоре о рјешавању рата у Украјини, изјавио је данас министар спољних послова те земље Петер Сијарто.
Како је саопштено из мађарског Министарства спољних послова, Сијарто који борави у посјети Вашингтону, изјавио је само два сата прије састанка мађарског премијера Виктора Орбана и Трампа да је улог веома висок, јер ће једна од најважнијих тачака на дневном реду бити питање мира у Украјини, преноси МТИ.
"Данашњи састанак је од великог значаја јер једини европски премијер који је три и по године заузимао исти про-мировни став и који је несумњиво подржавао мировне напоре Доналда Трампа долази да види америчког предсједника", казао је Сијарто.
Он је навео да је важно размотрити како Мађарска може још више допринијети мировним напорима америчког предсједника.
"Раније смо добили частан захтјев да будемо домаћини мировног самита између америчког и руског предсједника у Будимпешти. Мађарска и Будимпешта су, наравно, спремне за ово. Премијер ће то данас потврдити америчком предсједнику", истакао је Сијарто.
Додао је да је "Мађарска спремна да буде домаћин мировних преговора".
Свијет
Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради
"Сматрамо природним да су потребне припреме за окончање тако сложеног, крвавог рата који је отворио невјероватне ране и за одржавање успјешног мировног самита. Ово може потрајати недјељама или чак мјесецима, што мислим да је природно. Стога не смијемо одустати од наде у мир, већ да интензивирамо наше напоре", рекао је Сијарто.
Он је поздравио чињеницу да двије најутицајније земље у глобалној економији, Сједињене Америчке Државе и Кина, имају сличне ставове по питању мира.
"Ако су Американци и Кинези за мир, онда постоји већа шанса да се мир на крају врати у централну Европу. Кина је већ предузела иницијативе у Уједињеним нацијама, јер смо заједнички формирали Групу пријатеља за мир. Посвећеност америчког предсједника је несумњива, тако да мислим да ће чињеница да се Американци и Кинези заједно залажу за мир свакако помоћи", закључио је Сијарто.
Најновије
Најчитаније
19
44
19
42
19
41
19
32
19
20
Тренутно на програму