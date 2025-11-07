Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

Извор:
Данска ће забранити коришћење друштвених мрежа за дјецу млађу од 15 година, саопштено је из данске владе, иако ће родитељима бити дозвољено да дају изузеће дјеци до 13 година за приступ одређеним платформама.
"Такозване друштвене мреже стално краду вријеме, дјетињство и благостање наше дјеце и ми томе сада стављамо тачку", рекла је министар за дигитализацију Каролина Стејџ Олсен.
Већина странака у парламенту најавила је да ће подржати план прије формалног гласања.
Платформе које дјеца у Данској највише користе укључују "Снепчет", "Јутјуб", "Инстаграм" и "ТикТок", саопштила је влада.
Према анализи данског органа за конкуренцију и заштиту потрошача из фебруара ове године, млади у Данској проводе у просјеку два сата и 40 минута дневно на друштвеним мрежама.
Данска слиједи примјер Аустралије, која је прошле године увела забрану друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година.
