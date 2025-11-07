Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Извор:
07.11.2025
19:11
Српска пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица, поново је очарала своју публику на Инстаграму фотографијама које одишу стилом и сензуалношћу.
На новим фотографијама пјевачица позира у бијелом чипкастом трикоу који савршено истиче њену витку фигуру и дуге ноге.
Прозирни детаљи дају стајлингу дозу гламура, док пажњу привлаче и њене тетоваже.
Сцена
Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све
Најупадљивији дио изгледа свакако су велика бијела крила која подсјећају на "Викторијине анђеле". Овај детаљ уноси бајковиту ноту у цијели изглед, а у споју са урбаним ноћним амбијентом Бресквица изгледа као да је сишла са модне писте.
Занимљив додатак фотографијама су и двије пудле, једна црна и друга бијела које пјевачица држи на повоцу. Фанови су, очекивано, одушевљени. Коментари попут "Богиња!", "Ово је умјетност!" и "Ти си инспирација!" преплавили су објаву.
