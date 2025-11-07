Logo

Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

07.11.2025

19:11

Српска пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица, поново је очарала своју публику на Инстаграму фотографијама које одишу стилом и сензуалношћу.

На новим фотографијама пјевачица позира у бијелом чипкастом трикоу који савршено истиче њену витку фигуру и дуге ноге.

Прозирни детаљи дају стајлингу дозу гламура, док пажњу привлаче и њене тетоваже.

vujadin savic

Сцена

Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

Најупадљивији дио изгледа свакако су велика бијела крила која подсјећају на "Викторијине анђеле". Овај детаљ уноси бајковиту ноту у цијели изглед, а у споју са урбаним ноћним амбијентом Бресквица изгледа као да је сишла са модне писте.

Занимљив додатак фотографијама су и двије пудле, једна црна и друга бијела које пјевачица држи на повоцу. Фанови су, очекивано, одушевљени. Коментари попут "Богиња!", "Ово је умјетност!" и "Ти си инспирација!" преплавили су објаву.

Бресквица

Anđela Ignjatović

