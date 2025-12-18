Logo
Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

18.12.2025

14:20

Коментари:

0
У вријеме децембарских вечери, када дани постају краћи, а хладноћа све оштрија, многи домови у Српској његују један посебан обичај – сјетву божићне пшенице.

То није само традиција, већ мали ритуал припреме за Божић који уноси мир и тишину у дом, повезује генерације и даје наду у добру годину која долази. Сам чин потапања зрна жита и праћење како полако ничу листови, носи са собом осјећај унутрашње свјетлости и обнове.

Према народном вјеровању, пшеница се сади 17. децембра, на дан Свете Варваре. Тај датум омогућава да пшеница до Божића израсте бујна, густа и зелена, а њена свјежина симболизује живот, здравље, благостање и напредак. Друга варијанта је да се то уради на Светог Николу, 19. децембра.

Božićna pšenica

Савјети

Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Зашто се пшеница сади баш на Свету Варвару

У традицији, Света Варвара се повезује са заштитом дома, плодношћу и новим почетком. Вјеровало се да пшеница посађена на овај дан доноси срећу, мир и здравље свима у кући. Многе породице и даље 17. децембар доживљавају као тренутак окупљања око чиније са пшеницом. Док листови ничу и озелењавају, расте и нада у успјешну и срећну годину.

Како правилно посадити божићну пшеницу?

Припрема је једноставна:

Припремите плитку чинију или тањир.

Ставите слој вате или танки слој земље на дно.

Равномјерно распоредите зрна пшенице.

Залијте умјерено, јер превише воде може да угуши зрно.

Оставите на топлом мјесту са мало свјетлости.

Већ након неколико дана појављују се прве клице, а до Божића ће пшеница порасти толико да буде диван украс стола и симбол наде. Прочитајте и како да вам кућа мирише на празнике без хемије и великог трошка, преноси Лепа и Срећна.

