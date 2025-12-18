Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Извор:
Б92
18.12.2025
09:16
Коментари:0
Мјесец рођења можда није само број у календару, истраживања сугеришу да одређени периоди у години могу утицати на дјететов развој и школску спремност.
Научници су примјетили занимљиве обрасце који повезују мјесец рођења с неким предностима у раном образовању дјеце, а то може утицати и на каснији академски успјех.
Како мјесец рођења може играти улогу?
Разлог није у генетској супериорности, већ у различитим спољашњим околностима које могу утицати на развој мозга још прије рођења. Током трудноће спољашњи фактори попут количине сунчеве свјетлости којој је мајка изложена, исхране богате витаминима и минералима те учесталости сезонских инфекција могу значајно обликовати раст и функцију фетуса.
На примјер, недостатак витамина Д, који се синтетизује излагањем сунцу, може утицати на развој нервног система, док правилна исхрана пружа потребне храњиве материје за оптималан развој можданих структура.
Хроника
Пронађено тијело несталог мушкарца у Коњицу
Исто тако, изложеност сезонским вирусима или прехладама може, чак и индиректно, имати утицај на имуни систем и развој мозга. Иако су ти ефекти често мали, њихова кумулативна присутност током кључних мјесеци трудноће може довести до примјетних разлика у когнитивним способностима дјетета након рођења.
Август и септембар у првом плану
Подаци показују да су дјеца рођена између августа и септембра често у предности када крену у школу. У многим земљама школска година почиње у септембру, што значи да су та дјеца међу најстаријима у разреду.
Старија дјеца у групи обично показују већу концентрацију, бољу контролу емоција и већу спремност за учење, предности које с временом могу да се претворе у боље оцјене и већу самоувјереност.
Ефекат релативне старости
Ова предност позната је као ефекат релативне старости. Дјеца која су старија од својих вршњака у разреду често брже напредују у школским активностима, развијају боље социјалне вјештине и понекад лакше долазе до успјеха у каснијем образовању.
Иако постоје трендови, стручњаци наглашавају да мјесец рођења не дефинише интелигенцију нити одређује будући успјех. Фактори попут генетике, околине, образовања и подршке кључни су за развој сваког дјетета. Мјесец рођења може дати малу предност, али није пресудан.
(б92)
Занимљивости
38 мин0
Свијет
40 мин0
Република Српска
54 мин4
Република Српска
55 мин1
Занимљивости
38 мин0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму