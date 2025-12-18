Logo
Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

18.12.2025

08:55

Представнички дом америчког Конгреса тијесно је одбио двије резолуције којима се настојала обуздати политика предсједника Доналда Трампа према Венецуели, усред раширених спекулација да би републиканац могао покренути напад на територију ове јужноамеричке нафтне државе.

Гласања су одржана неколико сати прије него што се Трамп требао обратити нацији из Бијеле куће. Ријетко вечерње обраћање очекивало се да ће бити фокусирано на оно што он види као велике побједе, али је могло обухватити и његове спољнополитичке приоритете, дан након што је наредио "блокаду" санкционисаних нафтних танкера који напуштају или улазе у Венецуелу.

Представнички дом, у којем већину држе републиканци, гласао је са 216 према 210 против резолуције коју је предложио конгресмен Џорџ Микс из Њујорка, водећи демократ у Одбору за спољне послове Представничког дома, а којом би се америчке оружане снаге повукле из непријатељстава с "било којом предсједнички означеном терористичком организацијом на Западној хемисфери", осим ако Конгрес то не одобри.

Дом је такође гласао са 213 према 211 против резолуције коју је предложио Џим МекГоверн из Масачусета, водећи демократ у Одбору за правила Представничког дома, а којом би се предсједнику наложило да повуче америчке снаге из непријатељстава с или против Венецуеле без одобрења Конгреса.

Оба гласања била су готово искључиво по страначкој линији. Два републиканца гласала су с демократама за прву резолуцију, а три су подржала другу. Два демократа успротивила су се првој резолуцији, а један је гласао против друге.

Америчке трупе извеле су више од 20 удара на бродове за кријумчарење дроге у Карибима и Пацифику од почетка септембра, при чему је убијено више од 80 људи, док Трамп појачава војно гомилање снага против владе венецуеланског предсједника Николаса Мадура.

Администрација Доналда Трампа разматра опције за сузбијање онога што тврди да је Мадурова улога у снабдијевању илегалним дрогама. Предсједник Венецуеле негирао је да има било какве везе с илегалном трговином дрогом.

Амерички законодавци већ дуго оптужују предсједнике из обје странке да настоје заобићи захтјев америчког Устава према којем Конгрес, а не предсједник, мора одобрити све осим краткотрајне војне акције.

Чланови Конгреса више су пута покушавали приморати Трампа да затражи одобрење Конгреса за кампању против Венецуеле откако је започела почетком септембра.

Међутим, сваки покушај је поражен због противљења Трампових колега републиканаца, који имају тијесну већину и у Представничком дому и у Сенату.

Говорећи против резолуција, заступник Брајан Маст из Флориде, предсједавајући Одбора за спољне послове Представничког дома, назвао их је триком "како би се предсједника Трампа спријечило да брани САД од означених картелских терориста".

Према законима у САД-у, Трамп има право да покрене војну акцију која би трајала до 60 дана, с тим да би имали право на додатних 30 дана за повлачење.

