Данас изрицање пресуде Брајану Волшу за убиство супруге Ане

Извор:
Танјуг
18.12.2025
08:24
Коментари:0
Очекује се да ће Виши суд у Норфолку у Масачусетсу данас изрећи пресуду Брајану Волшу, осуђеном за убиство своје супруге Ане Волш поријеклом из Србије.
Изрицање пресуде првобитно је било заказано за сриједу, али је суд тај рок помјерио за данас 18. децембра, у 9 часова по локалном времену (15 часова по средњоевропском времену).
У понедјељак је порота округа Норфок осудила Волша за убиство првог степена због смрти 39-годишње супруге, одбацујући теорију одбране да је Ана Волш изненада преминула, а Брајан у паници одбацио њене посмртне остатке.
Порота је вијећала више од пет сати током два дана прије него што је донијела једногласну одлуку.
Та оптужба повлачи за собом обавезну доживотну казну затвора без могућности условног отпуста.
Током суђења, тужиоци су се у великој мјери ослањали на дигиталне доказе пронађене на уређајима повезаним са Брајаном Волшом, укључујући онлајн претраге као што су “рашчлањивање и најбољи начини за одлагање тијела”, “колико времена прође прије него што тијело почне да се осјећа” и “тестера за метал најбољи алат за расчлањивање”, преноси Вашингтон пост.
Свијет
Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала
Истражитељи су такође пронашли претраге на лаптопу које су укључивале “колико дуго неко ко је нестао може да се наслиједи”, “колико времена је потребно да би нестала особа проглашена мртвом” и “да ли се могу бацити дијелови тијела”, рекли су тужиоци пороти.
Снимак са надзорне камере такође је приказао човјека који личи на Волша како баца нешто што је изгледало као тешке кесе за смеће у контејнер недалеко од куће пара.
Накнадном претрагом постројења за прераду отпада у близини куће његове мајке пронађене су кесе са сјекирицом, чекићем, маказама за сечење, тестером за метал, пешкирима и заштитним одијелом “Тајвек”, средствима за чишћење, Прада ташном, чизмама попут оних у којима је Ана Волш посљедњи пут виђена и картицом о вакцинацији против ЦОВИД-19 са њеним именом.
Тужиоци су рекли пороти да је Криминалистичка лабораторија државе Масачусетс прегледала неке од предмета и пронашла ДНК Ане и Брајана Волш на одијелу “Тајвек” и ДНК Ане Волш на сјекирици, тестери за метал и другим предметима.
Тужиоци су изнијели неколико могућих мотива за убиство, укључујући новац. Руководилац осигуравајуће компаније свједочио је да је Брајан Волш био једини корисник полисе животног осигурања Ане Волш од милион долара.
Тужиоци су такође приказали брак који се распадао, гдје је Брајан Волш био затворен код куће у Масачусетсу чекајући пресуду у случају преваре са умјетнинама, док је Ана Волш радила у Вашингтону и путовала кући.
Свијет
Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''
Годину дана прије него што је умрла, његова супруга је започела везу, чије је детаље на суду подијелио њен дечко Вилијам Фастоу. Адвокат Брајана Волша негирао је да је његов клијент знао за аферу.
У свом уводном излагању, Волшов адвокат, Лари Типтон, тврдио је да ово није случај убиства, већ онога што је назвао “изненадном необјашњивом смрћу” Ане Волш. Он је приказао пар који се волио и планирао будућност.
Пар, који има троје мале дјеце која су сада под старатељством државе, живио је у богатој приобалној заједници Кохасет, око 24 километра југоисточно од Бостона.
Међутим, одбрана Волша никада није позвала свједока, а он сам је одбио да свједочи.
Свијет
Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети
Када су га истражитељи првобитно испитивали, Волш је рекао да је његова супруга позвана у Вашингтон на Нову годину због хитне ситуације на послу. Међутим, свједоци су изјавили да нема доказа да је Ана Волш користила превоз до аеродрома или се укрцала на лет. Волш није контактирао њеног послодавца до 4. јануара.
Волш је касније признао да је раскомадао њено тијело и бацио га у контејнер, рекавши да је то учинио тек након што се успаничио када је открио да му је жена умрла у кревету.
Ана Волш, агенткиња за некретнине која је имигрирала из Србије, посљедњи пут је виђена почетком 1. јануара 2023. године, након новогодишње вечере у дому пара.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму