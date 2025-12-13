Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

13.12.2025
Порота на суђењу Брајану Волшу, оцу троје дјеце који је оптужен за убиство и распарчавање тијела своје супруге Ане Волш српског поријекла, наставиће вијећање у понедјељак након што је у петак провела више од три сата разматрајући случај, преноси Си-ен-ен.
Суђење је у петак, 12. децембра, ушло у завршну фазу, када је судија Дијана Френијер дала инструкције пороти да могу донијети пресуду за убиство другог степена, а не само за убиство првог степена, које укључује елемент предумишљаја, како је тражио тужилац.
У документу се од поротника тражи да једногласно донесу одлуку и провјере једну од три пресуде – није крив, крив по оптужници за убиство првог степена или крив за убиство другог степена, преноси CNN.
Тужиоци су током изношења завршних ријечи рекли пороти да је Брајан Волш планирао убиство, такође тврдећи да су његови поступци након њене смрти показали да је био "хладан и прорачунат".
Према тврдњама тужилаштва, Брајан Волш је убио и раставио тијело своје супруге, а затим је њене остатке одложио у контејнерима.
Тужилаштво је у завршној ријечи навело да је „противно здравом разуму“ да је Ана неочекивано умрла.
Тужилаштво је такође тврдило да је Брајан Волш био свјестан афере своје жене са Вилијамом Фастоуом и да је намамио Ану у лажни осјећај сигурности око Новогодишње ноћи док је планирао њену смрт.
Међутим, одбрана је рекла да нема доказа да је Волш планирао убиство своје жене, понављајући аргумент да ју је Волш пронашао мртву у њиховом кревету, а да је смрт наступила из непознатог разлога.
Одбрана је у завршном обраћању пороти указала на недостатак мотива и доказа, а адвокат одбране Лари Типтон рекао је да нема назнака да је Брајан Волш видио текстуалне поруке између Ане и Фастоуа.
Истрага је открила да су на његовим уређајима постојале претраге интернета 1. јануара 2023. године, укључујући фразе попут „најбољи начин за уништавање тијела“, „колико времена мора проћи да би неко нестао да би га наслиједили“ и „најбољи начин да се униште дијелови тијела након убиства“, наводе тужиоци.
Докази који су изложени током суђења укључују снимке надзорних камера које приказују Брајана Волша како купује алатке и друге потрепштине, укључујући тестеру, нож, чекић, рукавице и друге производе у "Lowe’s" продавници 1. јануара 2023. године, а укупна вриједност куповине била је 462 долара.
Такође, пронађени су крвави предмети у контејнерима, укључујући тестеру и комадић тепиха, а ДНК анализа повезала их је са Аном Волш.
Волшу пријети доживотна робија без могућности условног отпуста ако буде осуђен за убиство првог степена, односно смрт своје супруге.
Могао би да стекне право на условни отпуст након неколико година ако буде осуђен за убиство другог степена.
Прошлог мјесеца се изјаснио кривим по блажим оптужбама и суочава се са до 10 година затвора због обмањивања полиције – мада би та казна могла бити повећана до 20 година ако буде осуђен за убиство.
Случај без пронађеног тијела
Волш је оптужен да је убио своју 39-годишњу жену око Нове године 2023, а тијело Ане Волш још није пронађено.
