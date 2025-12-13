Ердоган: Мир је надохват руке

Извор:
13.12.2025
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да жели да разговара са предсједником САД Доналдом Трампом о плану за рјешавање сукоба у Украјини.
- Разговараћемо о мировном плану и са предсједником САД Трампом, ако је могуће. Мир је надохват руке, видимо га - рекао је Ердоган и Трампову иницијативу описао као позитивну интервенцију.
Ердоган је навео да је о мировним напорима разговарао са руским предсједником Владимиром Путином у Ашхабаду.
Ердоган је нагласио потребу да се осигура безбједност пловидбе у Црном мору које, како је навео, не смије бити коришћено за обрачун.
- Ни Украјина ни Русија неће имати користи од таквих поремећаја - рекао је турски предсједник новинарима.
Из кабинета турског лидера јуче је саопштено да је током састанка са Путином изразио спремност Анкаре да буде домаћин преговора о Украјини у било ком формату.
Сједињене државе од средине новембра промовишу нови мировни план за Украјину.
Путин је 2. децембра у Кремљу примио америчког специјалног изасланика Стива Виткофа и Трамповог зета Џареда Кушнера. Посјета америчких представника Русији била је повезана са расправом о америчком мировном плану за Украјину.
