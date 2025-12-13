Logo
Ердоган: Мир је надохват руке

СРНА

13.12.2025

18:30

0
Ердоган: Мир је надохват руке
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да жели да разговара са предсједником САД Доналдом Трампом о плану за рјешавање сукоба у Украјини.

- Разговараћемо о мировном плану и са предсједником САД Трампом, ако је могуће. Мир је надохват руке, видимо га - рекао је Ердоган и Трампову иницијативу описао као позитивну интервенцију.

Ердоган је навео да је о мировним напорима разговарао са руским предсједником Владимиром Путином у Ашхабаду.

Ердоган је нагласио потребу да се осигура безбједност пловидбе у Црном мору које, како је навео, не смије бити коришћено за обрачун.

- Ни Украјина ни Русија неће имати користи од таквих поремећаја - рекао је турски предсједник новинарима.

Из кабинета турског лидера јуче је саопштено да је током састанка са Путином изразио спремност Анкаре да буде домаћин преговора о Украјини у било ком формату.

Сједињене државе од средине новембра промовишу нови мировни план за Украјину.

Путин је 2. децембра у Кремљу примио америчког специјалног изасланика Стива Виткофа и Трамповог зета Џареда Кушнера. Посјета америчких представника Русији била је повезана са расправом о америчком мировном плану за Украјину.

Реџеп Тајип Ердоган

