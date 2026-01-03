Logo
Large banner

Како правилно користити стругач за лед: Многи то раде погрешно

Извор:

Крстарица

03.01.2026

12:25

Коментари:

0
Стругање леда
Фото: TikTok/Screenshot

Стругач за лед може да нанесе оштећења на фарби, стаклу или заптивним гумама на прозорима аутомобила. Многи то раде погрешно.

Стругач за лед може да нанесе више штете него користи. Многи гријеше док га користе па могу да оставе огреботине на фарби, заптивним гумама илли фарби на аутомобилу.

дјевојчица-телефон

Здравље

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Велики проблем током хладних зимских јутара возачима стварају залеђена стакла на аутомобилима. За рјешавање овог проблема од помоћи је обични пластични стругач коју већина има у свом возилу. Међутим, изгледа да смо тај једноставни предмет све вријеме погрешно користили.

На ТикТоку се појавио снимак који је многе изненадио, јер на њему жена показује како се стругач за лед заправо користи за чишћење шофершајбне.

@10elizabeth49 ♬ original sound - Elizabeth

– Научила сам овај трик са стругањем леда на ТикТоку јутрос у 6 сати јер нисам могла да спавам – рекла је Лизи у видеу.

На снимку показује како једном страном струже лед. Затим стругалицу окрће на другу страну и брзо скида лед са стакла.

Болница

Свијет

Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању

Након што су погледали видео, људи су у исто вријеме били и одушевљен и збуњени.

’17 година сам возач и ово сам сад први пут сазнао.’, прокоментирао је неко.

‘Не могу да вјерујем да нисам знала за то.’, надовезала се једна жена.

сијалица

Свијет

Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

Међу коментарима уз њену објаву нашао се и овај савјет: ‘Најважнији савјет је да уђете и упалите ауто док то радите. Пустите ауто да се загрије и одмаглите прозоре како бисте били спремни за вожњу’.

Подијели:

Тагови:

led

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bunar

Хроника

Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

3 ч

0
Денис Делић, хуманитарна акција

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

3 ч

0
Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Регион

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

3 ч

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

3 ч

0

Више из рубрике

Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући

Савјети

Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући

5 ч

0
Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

Савјети

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

1 д

0
Како издржати цијелу ноћ у штиклама

Савјети

Како издржати цијелу ноћ у штиклама

1 д

0
Како да кожа не изгледа сиво од јаке шминке и алкохола: Важни савјети за његу првог дана 2026. године

Савјети

Како да кожа не изгледа сиво од јаке шминке и алкохола: Важни савјети за његу првог дана 2026. године

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner