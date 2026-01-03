Како правилно користити стругач за лед: Многи то раде погрешно

Извор:
Крстарица
03.01.2026
12:25
Коментари:0
Стругач за лед може да нанесе оштећења на фарби, стаклу или заптивним гумама на прозорима аутомобила. Многи то раде погрешно.
Стругач за лед може да нанесе више штете него користи. Многи гријеше док га користе па могу да оставе огреботине на фарби, заптивним гумама илли фарби на аутомобилу.
Здравље
Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја
Велики проблем током хладних зимских јутара возачима стварају залеђена стакла на аутомобилима. За рјешавање овог проблема од помоћи је обични пластични стругач коју већина има у свом возилу. Међутим, изгледа да смо тај једноставни предмет све вријеме погрешно користили.
На ТикТоку се појавио снимак који је многе изненадио, јер на њему жена показује како се стругач за лед заправо користи за чишћење шофершајбне.
@10elizabeth49 ♬ original sound - Elizabeth
– Научила сам овај трик са стругањем леда на ТикТоку јутрос у 6 сати јер нисам могла да спавам – рекла је Лизи у видеу.
На снимку показује како једном страном струже лед. Затим стругалицу окрће на другу страну и брзо скида лед са стакла.
Свијет
Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању
Након што су погледали видео, људи су у исто вријеме били и одушевљен и збуњени.
’17 година сам возач и ово сам сад први пут сазнао.’, прокоментирао је неко.
‘Не могу да вјерујем да нисам знала за то.’, надовезала се једна жена.
Свијет
Берлин остао без струје, полиција сумња на напад
Међу коментарима уз њену објаву нашао се и овај савјет: ‘Најважнији савјет је да уђете и упалите ауто док то радите. Пустите ауто да се загрије и одмаглите прозоре како бисте били спремни за вожњу’.
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму