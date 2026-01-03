Logo
Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Извор:

Танјуг

03.01.2026

12:07

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја
Фото: Pexels.com

Нове студије спроведене над десетинама хиљада дјеце указују да кориштење паметних телефона прије 13. године живота значајно повећава ризик од поремећаја спавања, гојазности и психолошког стреса, навели су истраживачи.

Једну од студија водио је професор дјечије и адолесцентне психијатрије, Ран Барзилај, који је са тимом анализирао податке о више од 10.500 дјеце у Сједињеним Америчким Државама.

Истраживачи су упоредили дјецу која су први паметни телефон добила са 12 година са онима која су га добила са 13.

Према резултатима, дјеца из прве групе имала су око 60 одсто већи ризик од поремећаја спавања и 40 одсто већи ризик од прекомјерне тјелесне тежине, док су знаци психолошких тегоба били чешћи.

Студија је објављена почетком децембра у стручном часопису "Педијатрија" и дио је ширег таласа нових истраживања заснованих на дугорочном праћењу великог броја испитаника.

Сличне налазе доноси и истраживање објављено у децембру у часопису "ЈАМА", које је испитивало утицај коришћења друштвених мрежа код дјеце узраста од девет до 13 година.

И ограничена употреба опасна

И ограничена, али редовна употреба била је повезана са слабијим резултатима на тестовима читања, вокабулара и памћења.

Међународна студија спроведена на више од 100.000 младих одраслих у десетинама земаља показала је да је ранији узраст добијања првог паметног телефона повезан са већом вјероватноћом пријављивања психолошке нелагоде, нарочито код младих жена.

Истраживања, такође, указују да нису све дигиталне активности једнако ризичне.

Дугорочна шведска студија показала је да је повећана непажња код дјеце повезана прије свега са кориштењем друштвених мрежа, док сличан ефекат није заиљежен код видео-игара или гледања видео садржаја.

Убитачно бесконачно скроловање

Научници наводе да је кључни проблем бесконачно скроловање и стално друштвено поређење које подстичу друштвене мреже.

Налази се у великој мјери поклапају са препорукама стручних организација.

У Швајцарској се паметни телефон не препоручује прије узраста од 12 година, док њемачко педијатријско удружење савјетује избјегавање паметних телефона до краја основне школе и одлагање коришћења друштвених мрежа до почетка адолесценције.

Стручњаци наглашавају да је надгледана и постепена употреба важнија од самог ограничавања времена испред екрана.

