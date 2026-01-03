Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Извор:
Нове студије спроведене над десетинама хиљада дјеце указују да кориштење паметних телефона прије 13. године живота значајно повећава ризик од поремећаја спавања, гојазности и психолошког стреса, навели су истраживачи.
Једну од студија водио је професор дјечије и адолесцентне психијатрије, Ран Барзилај, који је са тимом анализирао податке о више од 10.500 дјеце у Сједињеним Америчким Државама.
Истраживачи су упоредили дјецу која су први паметни телефон добила са 12 година са онима која су га добила са 13.
Према резултатима, дјеца из прве групе имала су око 60 одсто већи ризик од поремећаја спавања и 40 одсто већи ризик од прекомјерне тјелесне тежине, док су знаци психолошких тегоба били чешћи.
Студија је објављена почетком децембра у стручном часопису "Педијатрија" и дио је ширег таласа нових истраживања заснованих на дугорочном праћењу великог броја испитаника.
Сличне налазе доноси и истраживање објављено у децембру у часопису "ЈАМА", које је испитивало утицај коришћења друштвених мрежа код дјеце узраста од девет до 13 година.
И ограничена, али редовна употреба била је повезана са слабијим резултатима на тестовима читања, вокабулара и памћења.
Међународна студија спроведена на више од 100.000 младих одраслих у десетинама земаља показала је да је ранији узраст добијања првог паметног телефона повезан са већом вјероватноћом пријављивања психолошке нелагоде, нарочито код младих жена.
Истраживања, такође, указују да нису све дигиталне активности једнако ризичне.
Дугорочна шведска студија показала је да је повећана непажња код дјеце повезана прије свега са кориштењем друштвених мрежа, док сличан ефекат није заиљежен код видео-игара или гледања видео садржаја.
Научници наводе да је кључни проблем бесконачно скроловање и стално друштвено поређење које подстичу друштвене мреже.
Налази се у великој мјери поклапају са препорукама стручних организација.
У Швајцарској се паметни телефон не препоручује прије узраста од 12 година, док њемачко педијатријско удружење савјетује избјегавање паметних телефона до краја основне школе и одлагање коришћења друштвених мрежа до почетка адолесценције.
Стручњаци наглашавају да је надгледана и постепена употреба важнија од самог ограничавања времена испред екрана.
