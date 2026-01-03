Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

Извор:
Ефикасност руске вакцине против меланома је више од 90 одсто, рекао је директор Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије "Гамалеја" Александар Гинцбург.
Како је додао, спроведена су претклиничка испитивања на животињама.
"У овом тренутку спроведена су претклиничка испитивања на животињама, ефикасност вакцине је висока, она је скоро више од 90 одсто. Што се тиче нестанка примарног тумора можемо рећи 100 одсто, а што се тиче метастаза, око 90 одсто", навео је он, преноси Спутњик.
