Logo
Large banner

Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

Извор:

Sputnjik

03.01.2026

09:52

Коментари:

0
Vakcina
Фото: Pixabay

Ефикасност руске вакцине против меланома је више од 90 одсто, рекао је директор Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије "Гамалеја" Александар Гинцбург.

Како је додао, спроведена су претклиничка испитивања на животињама.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

"У овом тренутку спроведена су претклиничка испитивања на животињама, ефикасност вакцине је висока, она је скоро више од 90 одсто. Што се тиче нестанка примарног тумора можемо рећи 100 одсто, а што се тиче метастаза, око 90 одсто", навео је он, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

vakcina

rak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

Занимљивости

Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

1 ч

0
Земљотрес у Србији

Србија

Земљотрес у Србији

1 ч

0
Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

Свијет

Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

1 ч

0
Ево зашто се према црквеном предању сијече и пали бадњак

Занимљивости

Ево зашто се према црквеном предању сијече и пали бадњак

1 ч

0

Више из рубрике

Научна студија показала каква храна подстиче рак јетре

Здравље

Научна студија показала каква храна подстиче рак јетре

1 ч

0
Ових 6 симптома указују на проблеме с плодношћу

Здравље

Ових 6 симптома указују на проблеме с плодношћу

1 д

0
Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

Здравље

Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

2 д

0
Ако претјерано једете и пијете за празнике, на ово пазите

Здравље

Ако претјерано једете и пијете за празнике, на ово пазите

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner