Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

Како је додао, спроведена су претклиничка испитивања на животињама.

Занимљивости Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

"У овом тренутку спроведена су претклиничка испитивања на животињама, ефикасност вакцине је висока, она је скоро више од 90 одсто. Што се тиче нестанка примарног тумора можемо рећи 100 одсто, а што се тиче метастаза, око 90 одсто", навео је он, преноси Спутњик.