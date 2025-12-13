Руске резерве злата достигле историјски врхунац

Извор:
Вредност руских златних резерви достигла је невиђени ниво од 310,72 милијарде америчких долара, што је пораст од 57 одсто у односу на претходну годину.
Према подацима Централне банке Русије, та бројка, закључно са 30. новембром, означила је четврти мјесец узастопног раста.
Злато сада чини више од 42 одсто руских међународних резерви, што је највећи износ у посљедњих 30 година. Укупне резерве су порасле за 19 одсто у односу на претходну годину на 734,59 милијарди долара, а обухватају злато и девизе.
Свјетско веће за злато рангирало је Русију као петог највећег свјетског инвеститора у злато у трећем кварталу са 2.329 тона у својим резервама, иза САД-а, Њемачке, Италије и Француске.
На шестом мјесту била је Кина са 2.303 тоне, али вриједност злата чинила је само 7,68 одсто њених укупних резерви.
САД су и даље имале највеће резерве злата на свијету, са преко 8.133 тоне, што чини 80 одсто њихових резерви.
