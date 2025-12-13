Драма у Њемачкој: Мушкарац ножем повриједио жену и њено четворо дјеце

Извор:
СРНА
13.12.2025
17:13

Двадесетшестогодишња жена и њено четворо дјеце тешко су повријеђени када их је јутрос у стану ножем напао мушкарац у Бергкамену у њемачкој регији Рухр.
Истражиоци су навели да је осумњичени прво напао мајку, затим и њена три сина у доби од три, пет и седам година, те осмогодишњу дјевојчицу.
Све жртве задобиле су тешке повреде и превезене су у болницу, пише Велт.
Полиција сумња да је нападач двадесетогодишњак, познаник жене коју је повриједио.
Осумњичени је побјегао након напада који се догодио јутрос око 5.30 часова и за њим је покренута потрага.
Напад је оквалификован као као покушај убиства, а околности и мотиви још се утврђују.
