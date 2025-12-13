Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

13.12.2025
16:00
Коментари:0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова предложила је ЕУ да изађе из УН или чак "одлети са планете" ако јој смета Русија.
Захарова је тим ријечима одговорила на препоруке Европске службе за спољне послове да се избјегавају контакти са руским дипломатама.
Неименовани дипломатски извор рекао је раније за "Спутњик" да је Европска служба за спољне послове упутила сталним представништвима држава при УН у Женеви такозване инструкције о комуникацији са дипломатама Руске Федерације.
Документ садржи препоруке да се избјегавају догађаји на којима учествују руске дипломате, а уколико до тога дође, да се не појављују заједно у кадру камера.
Коментаришући ове препоруке, Захарова је на свом "Телеграм" каналу оцијенила да Брисел суштину дипломатије замјењује спољним утиском.
"Све су то полумјере. Излазак ЕУ из УН, докле год је Русија тамо, било би зрело рјешење, а 20. пакет русофобских санкција не може да прође без изјаве да Европска комисија напушта планету док на њој има Руса. Ево од нас ракета", написала је Захарова.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
08
17
03
16
38
16
04
Тренутно на програму