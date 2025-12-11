Logo
Захарова: Хитно укинути ОХР, постали главни инструмент у рушењу основа Дејтона

11.12.2025

16:53

Коментари:

1
Захарова: Хитно укинути ОХР, постали главни инструмент у рушењу основа Дејтона
Фото: Танјуг/АП

Канцеларија високог представника /ОХР/ у БиХ постала је главни инструмент у рушењу основа Дејтонског мировног споразума и њено хитно и безусловно укидање било би у интересу што брже стабилизације ситуације у БиХ, изјавила је данас портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

"Увјерени смо да Дејтон остаје једина одржива основа за унапређење процеса стабилизације у БиХ", рекла је Захарова и позвала на одговорну, конструктивну и равноправну сарадњу у интересу мира и стабилности у БиХ и на Балкану.

Она је подсјетила да је Русија, као један од међународних гараната Дејтонског мировног споразума, била свједок овог историјског догађаја, како за Балкан, тако и за цијелу Европу, којим је окончан оружани сукоб на територији БиХ.

"Са жаљењем смо приморани да констатујемо да поједине земље Запада не одустају од опасних покушаја да пониште ове фундаменталне принципе, упорно се мијешајући у унутрашње послове БиХ и намећући њеним грађанима озлоглашену евроатлантску агенду", поручила је Захарова на недељном брифингу.

Она је указала на то да овакав неодговоран приступ само погоршава међуетничке тензије, поткопава међусобно повјерење међу народима и ствара унутрашње политичке кризе, преноси РТ "Балкан".

Марија Захарова

ОХР

Кристијан Шмит

