БиХ добила 508 нових држављана

АТВ
11.12.2025
15:41
Током 2024. године 508 особа које нису рођене и које немају поријекло из БиХ је добило држављанство, потврђено је за АТВ у Министарству цивилних послова у Савјету министара. У истом периоду 1.634 особе су се одрекле држављанства БиХ.
Када је у питању начин стицања држављанства, највећи број пријема остварен је на основу међународних уговора о двојном држављанству.
"445 особа примљено је темељем споразума БиХ са Хрватском, Србијом и Шведском, што омогућава стицање држављанства БиХ без обавезе одрицања од ранијег држављанства. 13 особа стекло је држављанство по члану 13. Закона о држављанству БиХ, који се односи на особе од посебне користи за државу. 50 особа примљено је путем гаранције. Гаранција је документ који потврђује да страни држављанин испуњава увјете за стицање држављанства БиХ, најчешће обавезу одрицања од ранијег држављанства. Издавање гаранције отвара рок у којем страни држављанин мора испунити све законске увјете, након чега надлежни орган доноси коначно рјешење о пријему. Сама гаранција не даје држављанство, већ је правни предуслов за његово стицање", саопштено је из Министарства.
Највећи број странаца који су стекли држављанство БиХ долази из Србије и Хрватске, што је у складу с постојећим билатералним уговорима о двојном држављанству. Мали број пријема долази и из других држава, али они не чине значајан дио укупног годишњег броја.
У посљедњих пет година број странаца који стичу држављанство БиХ је стабилан, крећући се око 500 особа годишње, речено је за АТВ. Не биљежи се значајан раст нити пад, што показује уједначеност у примјени Закона и процедура за стицање држављанства.
Исте године одбијено је шест захтјева за пријем у држављанство БиХ.
Тренутно је 103 поступка у току – за та лица су издате гаранције, али рјешења о пријему још нису донесена. То значи да су поступци у фази финалне административне обраде, у складу са законским роковима и процедурама Правилника о пријему у држављанство лица од посебног значаја. Најчешћи разлог за одбијање је неиспуњавање законске обавезе одрицања од ранијег држављанства, што је увјет за пријем у држављанство БиХ у случајевима када није примјењив споразум о двојном држављанству. Одбијања могу бити и због неиспуњавања других формалних или сигурносних увјета прописаних Законом и Правилником", саопштено је из Министарства цивилних послова за АТВ.
