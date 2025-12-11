Logo
Large banner

БиХ добила 508 нових држављана

Извор:

АТВ

11.12.2025

15:41

Коментари:

0
Pasoši BiH
Фото: АТВ

Током 2024. године 508 особа које нису рођене и које немају поријекло из БиХ је добило држављанство, потврђено је за АТВ у Министарству цивилних послова у Савјету министара. У истом периоду 1.634 особе су се одрекле држављанства БиХ.

Када је у питању начин стицања држављанства, највећи број пријема остварен је на основу међународних уговора о двојном држављанству.

"445 особа примљено је темељем споразума БиХ са Хрватском, Србијом и Шведском, што омогућава стицање држављанства БиХ без обавезе одрицања од ранијег држављанства. 13 особа стекло је држављанство по члану 13. Закона о држављанству БиХ, који се односи на особе од посебне користи за државу. 50 особа примљено је путем гаранције. Гаранција је документ који потврђује да страни држављанин испуњава увјете за стицање држављанства БиХ, најчешће обавезу одрицања од ранијег држављанства. Издавање гаранције отвара рок у којем страни држављанин мора испунити све законске увјете, након чега надлежни орган доноси коначно рјешење о пријему. Сама гаранција не даје држављанство, већ је правни предуслов за његово стицање", саопштено је из Министарства.

Највећи број странаца који су стекли држављанство БиХ долази из Србије и Хрватске, што је у складу с постојећим билатералним уговорима о двојном држављанству. Мали број пријема долази и из других држава, али они не чине значајан дио укупног годишњег броја.

Тренд исти посљедњих пет година

У посљедњих пет година број странаца који стичу држављанство БиХ је стабилан, крећући се око 500 особа годишње, речено је за АТВ. Не биљежи се значајан раст нити пад, што показује уједначеност у примјени Закона и процедура за стицање држављанства.

Исте године одбијено је шест захтјева за пријем у држављанство БиХ.

Тренутно је 103 поступка у току – за та лица су издате гаранције, али рјешења о пријему још нису донесена. То значи да су поступци у фази финалне административне обраде, у складу са законским роковима и процедурама Правилника о пријему у држављанство лица од посебног значаја. Најчешћи разлог за одбијање је неиспуњавање законске обавезе одрицања од ранијег држављанства, што је увјет за пријем у држављанство БиХ у случајевима када није примјењив споразум о двојном држављанству. Одбијања могу бити и због неиспуњавања других формалних или сигурносних увјета прописаних Законом и Правилником", саопштено је из Министарства цивилних послова за АТВ.

Подијели:

Тагови:

državljanstvo

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

Савјет министара БиХ

zahtjevi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Pasoši BiH

БиХ

Како се процјењује ко је од "нарочите користи за БиХ" да би добио држављанство?

2 д

0
Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

БиХ

Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

6 д

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Свијет

Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

1 мј

0
Само три особе на свијету могу да путују без пасоша

Занимљивости

Само три особе на свијету могу да путују без пасоша

1 мј

0

Више из рубрике

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

БиХ

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

4 ч

0
МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

БиХ

МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

4 ч

1
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

БиХ

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

8 ч

0
Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

БиХ

Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner