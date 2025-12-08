Како се процјењује ко је од "нарочите користи за БиХ" да би добио држављанство?

Извор:
Министарство цивилних послова (МЦП) Босне и Херцеговине предложило је нови правилник којим се пооштрава поступак стицања држављанства БиХ особе која се сматра од нарочите користи за БиХ.
У објашњењу тврде да "већи број особа подноси захтјев за пријем у држављанство БиХ по основу члана 13. Закона, која, с обзиром на одредбе важећег Правилника, олако добијају препоруке надлежних тијела, уз штура и непотпуна образложења, иако, очигледно, одређен број подноситеља захтјева нису особе од нарочите користи за Босну и Херцеговину у смислу релевантних одредби Закона и Правилника".
С обзиром на то да из Министарства наводе олако добијање препорука и да очито одређени број подносилаца захтјева нису особе од нарочите користи за БиХ, Фактор је затражио одговор на питања колико је то отприлике особа које су добиле бх. држављанство као заслужни грађани, а заправо нису заслужни грађани, на основу чега се закључује да нису заслужни грађани, те које су то особе.
Али, из Министарства одговарају да нису они ти који процјењују.
- У поступку пријема у држављанство по основу члана 13. Закона о држављанству БиХ надлежно је искључиво Савјет министара Босне и Херцеговине које одлуку доноси на основу материјала које заприма, припрема и доставља Министарство цивилних послова БиХ. Процјену односно одлуку да ли се ради о "заслуженом грађанину" у складу с Законом доноси Савјет министара БиХ. Министарство не оцјењује субјективне заслуге, већ поступа стриктно у оквиру прописа. Оно заприма документацију и препоруку надлежног тијела које предлаже кандидата, као што су ентитетске владе, спортски савези или друго овлаштено тијело, те формално припрема предмет – кажу из Министарства цивилних послова.
Будући да Савјет министара БиХ доноси одлуку о пријему у држављанство БиХ на основу материјала које припреми и достави Министарство цивилних послова БиХ, затражили су појашњење зашто је Министарство предлагало за пријем у бх. држављанство особа које нису од нарочите користи за БиХ.
- Министарство цивилних послова БиХ не предлаже пријем у држављанство и нема овлаштење да одлучује да ли је нека особа од нарочите користи. То је искључива надлежност Савјета министара БиХ. Министарство заприма захтјев, провјерава формалну исправност документације, прибавља сигурносне провјере, комплетира предмет и доставља га Савјету министара БиХ. Министарство не врши вриједносне или стручне процјене о томе да ли кандидат својим резултатима заиста представља нарочиту корист за БиХ, то процјењују субјекти који дају препоруку.
У досадашњој пракси, дешавало се да поједине институције дају препоруке које нису довољно образложене или поткријепљене конкретним доказима. Управо то је један од кључних разлога због којих се ради нови Правилник, да би се спријечиле олаке и недовољно аргументоване препоруке и осигурало да Вијеће министара одлучује на основу јасних, квалитетних и провјерљивих информација – кажу сада из Министарства.
У актуелном правилнику није прописан услов познавања босанског, хрватског или српског језика за добијање држављанства БиХ, што се жели промијенити кроз нови правилник уз изузетке држављана Србије, Хрватске и Црне Горе. Питали смо колико је то важно, те због чега се тек сада ово настоји промијенити.
- У важећем правилнику из 2009. године није прописан услов познавања језика, иако је познавање језика саставни дио поступака натурализације у већини европских држава. Тиме се БиХ сада усклађује са праксама Европске уније и међународним стандардима. Увођење овог увјета требало би да помогне интеграцију кандидата у друштво, разумијевање права и обавезе које држављанство носи, те уведе објективан критериј – одговор је из Министарства.
