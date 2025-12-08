Logo
Да ли се смију оставити лампице на јелци упаљене цијелу ноћ?

08.12.2025

20:31

Коментари:

0
Новогодишња јелка лампице украси
Фото: Jeswin Thomas/Pexels

Да ли треба оставити лампице на јелци упаљене цијелу ноћ или их искључивати сваке вечери? Ово је питање које многи власници кућа постављају током празника, јер није лако одредити шта је најбоље.

Било да желите да јелка свијетли цијелу ноћ како бисте максимизовали празничну атмосферу у дому или размишљате колико новца можете уштедјети искључивањем лампица, објаснили смо шта је практичније и сигурније.

Консултовали смо и стручњаке за енергију, који објашњавају колико новца можете уштедјети искључивањем лампица и зашто је боље замијенити старе лампице модерним ЛЕД варијантама, пише ТхеСпруце.

Јелка

Савјети

Гдје је право мјесто за јелку у дому?

Могу ли лампице на јелци остати упаљене цијелу ноћ?

Иако можете оставити лампице упаљене цијелу ноћ, то није најсигурнија опција. Искључивање лампица штеди енергију и смањује рачун за струју.

Др Наим Тарнер-Банделе, инжењер енергетских система, упозорава:

Остављање лампица укључено дуже време може изазвати електричне проблеме и ризик од пожара, преноси Лепа и Срећна.

ЛЕД лампице су сигурније од класичних, али и даље могу да се прегрију или оштете због лошег каблирања или спољног оштећења.

У најгорем случају, старе или оштећене лампице могу постати опасност по вашу кућу.

Ризик од остављања лампица укључено

Марк Халберг (Марк Халберг), стручњак за електро безбједност, саветује: искључите лампице док спавате или нисте код куће.

Ризик је мали код нових лампица, али је већи код старих лампица, суве јелке и преоптерећених утичница.

Остављање лампица упаљених 24/7 током празника може довести до прегријавања, оштећења и других проблема, па и пожара.

jelka

