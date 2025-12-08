Logo
Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

08.12.2025

12:53

Коментари:

0
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

Власници мачке оставили су своју љубимицу саму у кући и затекли невјероватну сцену када су се вратили.

Снимци са камере за кућне љубимце забиљежили су хаотичан тренутак када је маче од 7 мјесеци покушало да се попне на новогодишњу јелку.

Након што је ове године окитила своју јелку, Никола Синклер (24) примјетила је колико је њено маче, по имену Мила, постало радознало. Мачка се више пута приближавала јелки и шеткала испод ње.

Никола је рекла да је њена мачка успела да поломи неколико грана са јелке и да су украси били свуда по соби у року од неколико сати.

Због тога је затварала врата дневне собе и држала мачку подаље од јелке.

Ипак, када су недавно изашли напоље, оставили су мачку саму у кући. Нису затворили дневну собу и - горко су зажалили због тога.

"Изашли смо до града у шопинг", рекла је власница мачке.

"Када смо дошли кући, нашли смо јелку на поду. Зато смо одлучили да провјеримо камеру да видимо шта се десило и открили смо да се мачка упорно пењала на јелку откако смо отишли", рекла је Никол.

У кући је био прави хаос - јелка је била оборена, а разломљени украси свуда по поду. Мачка се вјероватно сакрила негде од страха, преноси Њузвик.

@nicola01spam Thanks for that Mila #cat #christams #christmastree #catvschristmastree ♬ original sound - Prime Video Canada 🇨🇦

мачка

