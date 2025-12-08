Гдје је право мјесто за јелку у дому?

Извор:
Магазин новости
Украшавање дома новогодишњом јелком један је од тренутака који означава почетак празничне сезоне која са собом носи посебну врсту енергије.
Без озбира на то да ли бирамо раскошну јелку пуну детаља или једноставнију варијанту, дефинитивно ће унијети топлину и радост.
Према фенг шуију, јелка није само празнична декорација већ снажан симбол виталности, раста и нових почетака.
Фенг шуи је кинеска дисциплина уређивања ствари у хармонији и равнотежи са природним свијетом око вас. Ово је посебно важно током празничне сезоне када испуњавамо домове новим бојама, облицима и аромама. У фенг шуију ове боје и облике називамо пет елемената - ватра, земља, метал, вода, дрво. Јелка нас повезује са живим свијетом, па се сматра снажним симболом елемента дрвета. Поред тога, троугласти облик божићне јелке сматра се елементом ватре, а још више када је прекривен светлима.
Идеална локација за новогодишњу јелку је у области богатства, славе или породице у вашем дому, јер их подржавају дрво и ватра. Област богатства је просторија у горњем лијевом углу вашег дома или горњи лијеви угао било које собе. Област славе налази се преко пута ваших улазних врата.
Троугласти облици приказани у овим областима побољшавају финансије, обиље и просперитет, према чувеној кинеској дисциплини.
Многи људи мисле да морају да изложе сву декорацију коју су скупљали годинама, без обзира да ли им се и даље свиђа или не. Међутим, важно је да изложите само оне декорације које заиста волите, а не цијелу своју колекцију.
Ако не постављате божићну јелку, али ипак желите да на неки начин декоришете дом, унесите мало природе унутра тако што ћете изложити зимзелене гране или божићне звијезде како бисте се супротставили зимској тмурности и подстакли госте да се смију и уживају у празнику.
