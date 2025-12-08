Logo
Large banner

Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

Извор:

Телеграф

08.12.2025

07:45

Коментари:

0
Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих
Фото: Pixabay

На западној страни острва Тенерифе дошло је до драматичне ситуације, када је огроман талас однио туристе у море. Три особе су погинуле, још три су повријеђене, а једна се води као нестала.

До инцидента је дошло мало послије 16 сати на популарном природном базену у близини Лос Гигантеса у региону Сантијаго дел Теиде. Купачи су били и на литицама и у води када их је изненада однио огроман талас и повукао у море.

Ауто

Ауто-мото

Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

Према подацима служби за ванредне ситуације Канарских острва, неколико људи је однијето у море, а једна особа се још увијек води као нестала. Према писању листа Диарио де Ависос, међу жртвама је и неколико страних туриста.

"Хеликоптер за спасавање на мору спасао је једну особу из воде и пронашао тијело", саопштиле су службе за ванредне ситуације Канарских острва.

Према наводима власти, живот су изгубила два мушкарца и једна жена. Један од мушкараца је имао 35 година, а жена 55. Још увијек нема додатних информација о трећој жртви.

Још једна жена је доживјела срчани застој на литицама. Спасена је џет скијем, реанимирана на обали и хеликоптером пребачена у болницу.

Ватра пожар

Свијет

Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде

Спасилачке екипе су трагале за несталом особом до касно у вечерње сате, за сада безуспјешно. У потрази су учествовали служба спасавања на мору, спасилачки хеликоптер и неколико возила хитне помоћи ватрогасне службе, службе хитне помоћи и полиције.

Према извјештајима медија, неколико људи је успјело да се спаси из воде. Државна телевизија РТВЕ је извјестила да су власти на Канарским острвима већ упозориле на опасне таласе у недјељу. Импресивни природни базени, који су посебно популарни међу туристима, могу се брзо претворити у смртоносне замке у узбурканом мору. Високи таласи извлаче пливаче у море, а јаке струје чине повратак на плажу практично немогућим.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп разочаран у Зеленског

Џиновски таласи су већ изазвали хаос на Тенерифима 8. новембра, повукавши бројне људе у море. Три особе су погинуле, а 15 је повријеђено. Сада се догодио још један фатални инцидент.

Подијели:

Тагови:

talasi

more

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Кошарка

Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш дјецу оставио код бејбиситерке, па обављао "прљаве послове"

1 ч

0
Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Србија

Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

1 ч

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Свијет

Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

1 ч

0

Више из рубрике

Ватра пожар варнице

Свијет

Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде

1 ч

0
Трамп разочаран у Зеленског

Свијет

Трамп разочаран у Зеленског

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш дјецу оставио код бејбиситерке, па обављао "прљаве послове"

1 ч

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Свијет

Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

08

52

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08

44

Корисници упозорени на сајбер пријетње

08

42

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

08

42

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner