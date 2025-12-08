Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

Извор:
На западној страни острва Тенерифе дошло је до драматичне ситуације, када је огроман талас однио туристе у море. Три особе су погинуле, још три су повријеђене, а једна се води као нестала.
До инцидента је дошло мало послије 16 сати на популарном природном базену у близини Лос Гигантеса у региону Сантијаго дел Теиде. Купачи су били и на литицама и у води када их је изненада однио огроман талас и повукао у море.
Према подацима служби за ванредне ситуације Канарских острва, неколико људи је однијето у море, а једна особа се још увијек води као нестала. Према писању листа Диарио де Ависос, међу жртвама је и неколико страних туриста.
"Хеликоптер за спасавање на мору спасао је једну особу из воде и пронашао тијело", саопштиле су службе за ванредне ситуације Канарских острва.
Према наводима власти, живот су изгубила два мушкарца и једна жена. Један од мушкараца је имао 35 година, а жена 55. Још увијек нема додатних информација о трећој жртви.
Још једна жена је доживјела срчани застој на литицама. Спасена је џет скијем, реанимирана на обали и хеликоптером пребачена у болницу.
Спасилачке екипе су трагале за несталом особом до касно у вечерње сате, за сада безуспјешно. У потрази су учествовали служба спасавања на мору, спасилачки хеликоптер и неколико возила хитне помоћи ватрогасне службе, службе хитне помоћи и полиције.
Према извјештајима медија, неколико људи је успјело да се спаси из воде. Државна телевизија РТВЕ је извјестила да су власти на Канарским острвима већ упозориле на опасне таласе у недјељу. Импресивни природни базени, који су посебно популарни међу туристима, могу се брзо претворити у смртоносне замке у узбурканом мору. Високи таласи извлаче пливаче у море, а јаке струје чине повратак на плажу практично немогућим.
Џиновски таласи су већ изазвали хаос на Тенерифима 8. новембра, повукавши бројне људе у море. Три особе су погинуле, а 15 је повријеђено. Сада се догодио још један фатални инцидент.
