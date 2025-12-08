Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

Извор:
Агенције
08.12.2025
07:42
Коментари:0
Ако сте се икада питали се чему служе мистериозне танке линије које се пружају преко задњег стакла аутомобила, имамо одговор за вас.
На први поглед делују као декорација или чак визуелна сметња, али модерне технологије често крију функције које су много важније него што на први поглед може да изгледа. Без њих би вожња током зиме била готово немогућа.
Иако се многима чине као небитан детаљ, танке пруге на задњем стаклу аутомобила имају јасну и важну улогу - спрјечавање магљења и смрзавања стакла. Оне нису украс, већ изузетно танке металне жице обложене смолом, постављене директно на стакло или између његових слојева. Те жице припадају систему задњег гријача стакла. Када кроз њих прође електрична струја, ствара се отпор, а отпор генерише топлоту. Управо та топлота уклања кондензацију, а затим отапа и лед који се током хладних јутара ухвати на стаклу. На тај начин обезбјеђују јасну видљивост возачу, што је кључно за безбедну вожњу у зимским и магловитим условима.
Свијет
Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде
Зато не изненађује што возачи често примјете да је предње стакло одмаглило, а задње и даље мутно или залеђено.
Када систем задњег грејача престане да ради, проблем обично није у времену или лошој срећи, већ у једном од неколико типичних узрока.
Најчешћи разлози због којих задње стакло не одмагљује су сљедећи:
Прегорио осигурач - Задњи гријач троши доста енергије, па се дешава да осигурач прегори. То је најједноставнији квар који се рјешава обичном замјеном осигурача.
Прекинута мрежа жица - Уколико је нека од линија оштећена, долази до прекида у струјном колу и жица престаје да грије. Оштећења настају чишћењем, гребањем или притискањем предмета на задњу полицу. Поправка је могућа, било уз специјални сет, било код стручњака.
Свијет
Трамп разочаран у Зеленског
Квар прекидача - Ако тастер за укључивање одмагљивача изгуби функцију, систем се не може активирати. Ово је најкомпликованији и најскупљи облик квара и захтијева сервисирање.
Ауто-мото
17 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму