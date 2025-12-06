Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

06.12.2025
Стручњаци упозоравају да је децембар најбољи тренутак да провјерите у каквом су стању фарови на вашем аутомобилу.
Према савјету британског РАЦ-а (Royal Automobile Club), фарови временом губе јачину и постају мутни, али то не значи да одмах морате да мијењате цијелу јединицу, што често зна да кошта много.
Умјесто тога, постоји једноставно, јефтино и изненађујуће ефикасно рјешење: чишћење фарова обичном пастом за зубе.
Иако звучи необично, стручњаци објашњавају да абразивне честице у пасти за зубе могу уклонити површински слој прљавштине, ситне огреботине и мат премаз који се годинама таложи на пластици фара. Препорука је да се користи "грубља" паста, по могућству она са содом бикарбоном.
Поступак је једноставан: нанесите пасту на фар уз помоћ четкице или мекане крпе и трљајте док паста не потамни и не крене да скупља нечистоћу. Затим оставите да се осуши, па њежно исперите топлом водом и пребришите микрофибер крпом.
Поред пасте за зубе, РАЦ спомиње и неколико других приступачних начина да фаровима вратите прозирност: фина шмиргла, сода бикарбона, бијело сирће, па чак и кока-кола. Ипак, наглашавају да треба потражити стручну помоћ уколико вам овај процес дјелује компликовано. Професионално полирање или замјена зависи од врсте фара и потребних поправки.
РАЦ редовно савјетује возаче како да буду безбједнији током зимских мјесеци, а један од честих проблема је погрешна употреба свјетала, нарочито магленки. Према смјерницама ДВСА-е, магленке би требало користити само када је видљивост мања од 100 метара, отприлике дужина фудбалског терена. Међутим, истраживања показују да чак 60 одсто возача користи магленке и када услови то не захтијевају.
Неправилна расвјета отежава вожњу многима, чак сваки четврти возач избјегава ноћну вожњу јер су фарови других возила превише јаки. Зато стручњаци апелују да се фарови редовно провјеравају и правилно користе, како бисте заштитили себе, али и све остале учеснике у саобраћају, преноси 24Седам.
