Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло

Извор:

Танјуг

06.12.2025

09:34

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Седам особа је погинуло, а 11 повријеђено у саобраћајној несрећи у којој је путнички аутобус ударио у камион у округу Бахче на ауто-путу Тарсус-Адана-Газиантеп у турском граду Османије.

Аутобус, који је саобраћао од Измира до Газиантепа, ударио је у задњи дИо камиона, након што је на камиону пукла гума и зауставио се на путу, пренијела је Анадолија.

policija hrvatska

Регион

Хрватска и словеначка полиција на ногама: Трагају за одбјеглим убицом

Аутобус је возио А. А. (42), док је камионом управљао Х. К. (52).

На лице мјеста су одмах упућене екипе Хитне помоћи и полиције.

Џејла Рамовић-04092025

Сцена

Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

Губернаторска служба Османије саопштила је да се настављају напори у циљу идентификације погинулих, док је дио ауто-пута затворен за саобраћај.

Turska

Саобраћајна несрећа

