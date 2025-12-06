Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло

Извор:
Танјуг
06.12.2025
09:34
Коментари:0
Седам особа је погинуло, а 11 повријеђено у саобраћајној несрећи у којој је путнички аутобус ударио у камион у округу Бахче на ауто-путу Тарсус-Адана-Газиантеп у турском граду Османије.
Аутобус, који је саобраћао од Измира до Газиантепа, ударио је у задњи дИо камиона, након што је на камиону пукла гума и зауставио се на путу, пренијела је Анадолија.
Регион
Хрватска и словеначка полиција на ногама: Трагају за одбјеглим убицом
Аутобус је возио А. А. (42), док је камионом управљао Х. К. (52).
На лице мјеста су одмах упућене екипе Хитне помоћи и полиције.
Сцена
Џејла Рамовић након привођења отказала наступ
Губернаторска служба Османије саопштила је да се настављају напори у циљу идентификације погинулих, док је дио ауто-пута затворен за саобраћај.
Република Српска
3 ч2
Занимљивости
3 ч0
Градови и општине
3 ч5
Здравље
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму