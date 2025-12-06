Спавате довољно, а и даље осјећате умор: Љекари упозоравају на могуће узроке

Извор:
Б92
Иако се многи људи придржавају редовног распореда спавања и чине све што могу да побољшају квалитет сна, јутарњи умор је и даље веома чест.
Стручњаци упозоравају да је у таквим ситуацијама потребно размотрити могућност недостатка есенцијалних витамина, који омогућавају ћелијама, мозгу и формирању црвених крвних зрнаца да правилно функционишу.
"Есенцијални витамини су они који су тијелу потребни да би нормално функционисало, али их морамо уносити кроз храну - што је најбоља опција - или кроз дијететске суплементе", каже др Мари Рамас за "Парад".
Низак ниво Б12 може допринијети проблемима са памћењем, промјенама расположења и менталној исцрпљености, додаје Рамасова.
Докторка Татјана Ечевери каже да "недостатак витамина Б12 може изазвати умор јер овај витамин игра улогу у производњи ћелијске енергије".
"Без довољно витамина Б12, тијело не може да разгради масти, протеине или угљене хидрате у енергију", истиче Ечеверијева.
Др Раџ Дасгупта такође истиче његову улогу у крви.
"Витамин Б12 помаже тијелу да ствара нова црвена крвна зрнца", објашњава он, упозоравајући да недостатак може довести до анемије и смањене испоруке кисика ткивима.
Симптоми недостатка витамина Б12 могу варирати, у зависности од тежине, истиче Дасгупта.
Према његовим ријечима, већина људи то описује као тежак, упорни умор који није сразмјеран њиховом нивоу активности.
У тежим случајевима могу се јавити неуролошки и психолошки поремећаји.
"Ови симптоми су често узроковани оштећењем нервног система, које може постати трајно ако се не лијечи", упозорава Дасгупта.
Једноставан лабораторијски резултат може потврдити нивое Б12, као и све абнормалности у броју крвних зрнаца.
Међутим, узрок умора није увијек повезан са витамином Б12.
"Важно је разумјети да већина људи у савременом свијету нема мањак овог витамина, осим одређених група", наглашава психијатар Алекс Димитриу.
Препоручује се приступ "храна прво", док одлуку о дијететским суплементима треба да донесе љекар.
"Важно је идентификовати и лијечити специфичан узрок, него се ослањати искључиво на дијететске суплементе", закључио је Дасгупта.
