Logo
Large banner

Спавате довољно, а и даље осјећате умор: Љекари упозоравају на могуће узроке

Извор:

Б92

06.12.2025

09:14

Коментари:

0
Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Иако се многи људи придржавају редовног распореда спавања и чине све што могу да побољшају квалитет сна, јутарњи умор је и даље веома чест.

Стручњаци упозоравају да је у таквим ситуацијама потребно размотрити могућност недостатка есенцијалних витамина, који омогућавају ћелијама, мозгу и формирању црвених крвних зрнаца да правилно функционишу.

Nikola Jokic

Кошарка

Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

"Есенцијални витамини су они који су тијелу потребни да би нормално функционисало, али их морамо уносити кроз храну - што је најбоља опција - или кроз дијететске суплементе", каже др Мари Рамас за "Парад".

Низак ниво Б12 може допринијети проблемима са памћењем, промјенама расположења и менталној исцрпљености, додаје Рамасова.

Докторка Татјана Ечевери каже да "недостатак витамина Б12 може изазвати умор јер овај витамин игра улогу у производњи ћелијске енергије".

"Без довољно витамина Б12, тијело не може да разгради масти, протеине или угљене хидрате у енергију", истиче Ечеверијева.

ILU-NOKTI-060925

Стил

''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

Лијечити специфичан узрок

Др Раџ Дасгупта такође истиче његову улогу у крви.

"Витамин Б12 помаже тијелу да ствара нова црвена крвна зрнца", објашњава он, упозоравајући да недостатак може довести до анемије и смањене испоруке кисика ткивима.

Симптоми недостатка витамина Б12 могу варирати, у зависности од тежине, истиче Дасгупта.

Према његовим ријечима, већина људи то описује као тежак, упорни умор који није сразмјеран њиховом нивоу активности.

Horoskop

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

У тежим случајевима могу се јавити неуролошки и психолошки поремећаји.

"Ови симптоми су често узроковани оштећењем нервног система, које може постати трајно ако се не лијечи", упозорава Дасгупта.

Једноставан лабораторијски резултат може потврдити нивое Б12, као и све абнормалности у броју крвних зрнаца.

Међутим, узрок умора није увијек повезан са витамином Б12.

"Важно је разумјети да већина људи у савременом свијету нема мањак овог витамина, осим одређених група", наглашава психијатар Алекс Димитриу.

Zemljotres

Србија

Земљотрес у Србији

Препоручује се приступ "храна прво", док одлуку о дијететским суплементима треба да донесе љекар.

"Важно је идентификовати и лијечити специфичан узрок, него се ослањати искључиво на дијететске суплементе", закључио је Дасгупта.

Подијели:

Тагови:

Спавање

umor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

БиХ

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

3 ч

0
Егић: Српска брине о онима који су је стварали

Република Српска

Егић: Српска брине о онима који су је стварали

3 ч

2
Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

Свијет

Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

4 ч

0
Руски ПВО оборио 116 дронова

Свијет

Руски ПВО оборио 116 дронова

4 ч

0

Више из рубрике

Тетоваже утичу на имунолошки систем

Здравље

Тетоваже утичу на имунолошки систем

1 д

0
Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

Здравље

Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

1 д

0
Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

Здравље

Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

1 д

0
Како пост утиче на здравље?

Здравље

Како пост утиче на здравље?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

42

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner