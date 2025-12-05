Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

05.12.2025
Природни лијекови из прошлости нуде једноставна, али изузетно ефикасна рјешења за унапређење здравља.
Jедан такав „лијек“, који потиче из доба Немањића, заснива се на комбинацији сувих смокава и маслиновог уља. Ова древна рецептура није само једноставна за припрему, већ нуди и широк спектар здравствених користи, укључујући јачање имунитета и детоксикацију организма
Састојци:
15 сувих смокава
250 мл екстра дјевичанског маслиновог уља
Припрема лијека:
Оперите суве смокве под млазом хладне воде и оставите их да се осуше.
Ставите смокве у стаклену посуду, теглицу са поклопцем.
Прелијте смокве маслиновим уљем, тако да буду потпуно прекривене.
Затворите посуду и оставите је на тамном, сувом мјесту. Идеално би било да еликсир одстоји најмање 40 дана.
Након 40 дана, еликсир је спреман за употребу. Узмите по једну смокву дневно и пијте мало маслиновог уља из исте посуде.
Савјети
Јачање имунитета: Смокве су богате витамином Ц и антиоксидансима, који играју кључну улогу у јачању имуног система и заштити организма од инфекција и болести.
Детоксикација организма: Маслиново уље је познато по својим детоксикационим својствима. Оно помаже у елиминацији токсина из тијела и подржава рад јетре, кључног органа за детоксикацију.
Побољшање пробаве: Смокве су одличан извор влакана, која помажу у регулацији пробаве и спречавају затвор.
Енергија и виталност: Комбинација смокава и маслиновог уља пружа дуготрајну енергију и побољшава опште стање организма.
Антиинфламаторна својства: Маслиново уље садржи олеокантал, природни спој који има антиинфламаторна својства и може помоћи у смањењу упалних процеса у тијелу.
Здравље
Овај природни еликсир није само признат у историјским записима, већ је и савремени избор за оне који теже холистичком приступу здрављу, преноси Дневник.рс.
Редовним коришћењем, након 40 дана, примијетићете како се ваше опште здравље побољшава, енергија расте, а тијело осјећа свјежину и виталност.
Дакле, узмите у обзир овај древни лијек као дио своје свакодневне рутине и откријте предности које нуди овај једноставан, али моћан природни рецепт.
