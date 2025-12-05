Logo
Large banner

Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

05.12.2025

07:41

Коментари:

0
Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

Природни лијекови из прошлости нуде једноставна, али изузетно ефикасна рјешења за унапређење здравља.

Jедан такав „лијек“, који потиче из доба Немањића, заснива се на комбинацији сувих смокава и маслиновог уља. Ова древна рецептура није само једноставна за припрему, већ нуди и широк спектар здравствених користи, укључујући јачање имунитета и детоксикацију организма

Рецепт за природни лијек-еликсир

Састојци:

15 сувих смокава

250 мл екстра дјевичанског маслиновог уља

Припрема лијека:

Оперите суве смокве под млазом хладне воде и оставите их да се осуше.

Ставите смокве у стаклену посуду, теглицу са поклопцем.

Прелијте смокве маслиновим уљем, тако да буду потпуно прекривене.

Затворите посуду и оставите је на тамном, сувом мјесту. Идеално би било да еликсир одстоји најмање 40 дана.

Након 40 дана, еликсир је спреман за употребу. Узмите по једну смокву дневно и пијте мало маслиновог уља из исте посуде.

Pasteta

Савјети

Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

Здравствене користи

Јачање имунитета: Смокве су богате витамином Ц и антиоксидансима, који играју кључну улогу у јачању имуног система и заштити организма од инфекција и болести.

Детоксикација организма: Маслиново уље је познато по својим детоксикационим својствима. Оно помаже у елиминацији токсина из тијела и подржава рад јетре, кључног органа за детоксикацију.

Побољшање пробаве: Смокве су одличан извор влакана, која помажу у регулацији пробаве и спречавају затвор.

Енергија и виталност: Комбинација смокава и маслиновог уља пружа дуготрајну енергију и побољшава опште стање организма.

Антиинфламаторна својства: Маслиново уље садржи олеокантал, природни спој који има антиинфламаторна својства и може помоћи у смањењу упалних процеса у тијелу.

cvekla

Здравље

Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

Историјски записи

Овај природни еликсир није само признат у историјским записима, већ је и савремени избор за оне који теже холистичком приступу здрављу, преноси Дневник.рс.

Редовним коришћењем, након 40 дана, примијетићете како се ваше опште здравље побољшава, енергија расте, а тијело осјећа свјежину и виталност.

Дакле, узмите у обзир овај древни лијек као дио своје свакодневне рутине и откријте предности које нуди овај једноставан, али моћан природни рецепт.

Подијели:

Тагови:

imunitet

napitak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Савјети

Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

1 д

0
Рецепт за укусан колач са вишњама, да цијела кућа замирише

Савјети

Рецепт за укусан колач са вишњама, да цијела кућа замирише

1 д

0
Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Занимљивости

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

1 д

0
Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

Савјети

Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

2 д

0

Више из рубрике

Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

Здравље

Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

12 ч

0
Како пост утиче на здравље?

Здравље

Како пост утиче на здравље?

14 ч

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

Здравље

Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

18 ч

0
Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

Здравље

Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

31

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

10

25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

10

25

Ево када почиње исплата пензија у Српској

10

22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

10

19

Битно: Заштита домаће производње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner