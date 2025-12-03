Рецепт за укусан колач са вишњама, да цијела кућа замирише

Извор:
Информер
03.12.2025
13:51
Овај колач је једноставан, здрав и савршен за оне дане када желите да уживате у нечему слатком, али без коришћења масноћа.
Његово богато, сочно тесто, које је у савршеној хармонији са киселкастим вишњама и хрскавим пшеничним клицама, пружа право задовољство.
Идеално је за пост, али и за свакодневну ужину. Иако се прави са једноставним састојцима, резултат је права посластица.
Састојци:
400 мл воде
10 кашика кокосовог шећера (или обичног, по жељи)
18 кашика интегралног брашна (ако желите здравију верзију)
1 кесица прашка за пециво
100 г пшеничних клица
4 кашике џема од шљиве (или неки други по вашем избору)
300 г смрзнутих вишања (или другог воћа, као што су малине или боровнице)
шећер у праху за посипање
Припрема:
Прије него што почнете, загрејте рерну на 200 степени и припремите плех обложен папиром за печење, а ако желите, плех можете и мало премазати са мало кокосовог уља.
У већу посуду сипајте воду, па додајте шећер и мијешајте док се не раствори. Затим додајте интегрално брашно, прашак за пециво и пшеничне клице. Добро сједините све састојке, тако да добијете глатку, нешто гушћу смјесу.
Сада је време да додате џем по избору џем од шљиве даје одличан, помало пикантан укус који се савршено слаже са вишњама. Затим пажљиво умијешајте вишње, пазећи да не сломите плодове, како би колач имао сочне комаде воћа.
Сипајте смјесу у припремљени плех и распоредите је равномерно. Пеците у претходно загрејаној рерни око 40-45 минута, или док колач не постане златно смеђи, а чврст на додир.
Након што се колач испече, извадите га из рерне и оставите да се мало охлади. Прије него што га исечете, поспите шећером у праху за љепши завршни изглед.
Овај колач је укусан и здрав, а променом састојака као што су интегрално брашно, кокосов шећер и џем од шљиве, може постати још богатији у укусу. Није потребно уље, а текстура је савршено влажна захваљујући вишњама и пшеничним клицама које додају пријатан шмек.
