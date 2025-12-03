Logo
МУП поручио грађанима Бањалуке и Лакташа: ''Нема разлога за узнемиреност''

АТВ

АТВ

03.12.2025

14:21

МУП поручио грађанима Бањалуке и Лакташа: ''Нема разлога за узнемиреност''

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да ће наредна два дана бити реализоване тактичке вјежбе на подручју Бањалуке и Лакташа, те да нема разлога за узнемиреност грађана.

Двије вјежбе за полицијске службенике Центар за обуку МУП-а Српске биће организоване од сутра од 7.30 часова до петка, 5. децембра, до 6.00 часова на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица, Рамићи и Лазарево.

policija rs

Република Српска

Тактичка вјежба: Огласио се МУП Српске

"Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике или оне које живе у близини ових локација и нема разлога за узнемиреност", наведено је у саопштењу.

Тагови:

МУП Републике Српске

vježba

Лакташи

Бањалука

