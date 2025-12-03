МУП поручио грађанима Бањалуке и Лакташа: ''Нема разлога за узнемиреност''

Извор:
АТВ
03.12.2025
14:21
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да ће наредна два дана бити реализоване тактичке вјежбе на подручју Бањалуке и Лакташа, те да нема разлога за узнемиреност грађана.
Двије вјежбе за полицијске службенике Центар за обуку МУП-а Српске биће организоване од сутра од 7.30 часова до петка, 5. децембра, до 6.00 часова на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица, Рамићи и Лазарево.
Република Српска
Тактичка вјежба: Огласио се МУП Српске
"Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике или оне које живе у близини ових локација и нема разлога за узнемиреност", наведено је у саопштењу.
Регион
3 д0
Србија
4 д0
Друштво
6 д0
Република Српска
6 д8
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму