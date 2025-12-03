Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

Извор:
АТВ
03.12.2025
12:02
Сједница Скупштине Бањалука ни данас није одржана.
На позив градоначелника Драшка Станивуковића да се данас одржи сједница одазвало се десет одборника, што није довољно за одржавање сједнице.
Станивуковић је рекао да је поразно да СНСД ради из страначких просторија, а не из Градске управе.
Станивуковић је прије два дана скупио потписе 11 одборника и заказао сједницу Скупштине за данас у 10 часова.
Синоћ су из Градског одбора СНСД-а рекли како Станивуковић блокира рад Скупштине и њеног предсједника јер му јер градоначелник "запечатио" канцеларију.
