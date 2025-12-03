Logo
Large banner

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

Извор:

АТВ

03.12.2025

12:02

Коментари:

0
Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

Сједница Скупштине Бањалука ни данас није одржана.

На позив градоначелника Драшка Станивуковића да се данас одржи сједница одазвало се десет одборника, што није довољно за одржавање сједнице.

Станивуковић је рекао да је поразно да СНСД ради из страначких просторија, а не из Градске управе.

Станивуковић је прије два дана скупио потписе 11 одборника и заказао сједницу Скупштине за данас у 10 часова.

Синоћ су из Градског одбора СНСД-а рекли како Станивуковић блокира рад Скупштине и њеног предсједника јер му јер градоначелник "запечатио" канцеларију.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Скупштина града Бањалука

Драшко Станивуковић

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

Бања Лука

Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

20 ч

0
Сајам иноватора и инвеститора у Бањалуци

Бања Лука

Сајам иноватора и инвеститора у Бањалуци

20 ч

0
СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

Бања Лука

СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

22 ч

0
Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Бања Лука

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner