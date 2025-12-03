Logo
Нинковић: Предузећемо све кораке како би што прије заказали сједницу Скупштине града

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић најавио је да ће предузети све кораке како би што прије била заказана сједница градске Скупштине и истакао да ће извршити консултације са коалиционим партнерима ради одржавања скупштинског колегијума већ у петак, 5. децембра.

"Сазнао сам да је градоначелник затражио да се откључа канцеларија предсједника Скупштине града - канцеларија коју он незаконито већ други пут закључава. Поздрављам чињеницу да је уважио ставове Предсједништва Градског одбора СНСД-а, одблокирао процесе и омогућио Скупштини града да настави да обавља свој посао", навео је Нинковић.

Он је изразио очекивање да ће се без одлагања извршити примопредаја просторија и печата, те формирати комисија која ће утврдити да ли је печат евентуално злоупотребљен, саопштено је из Скупштине града.

Нинковић је навео да ће Скупштина града наставити да ради свој посао, у нади да ће градоначелник прихватити своје надлежности као и надлежности Скупштине како је то прописано Законом о локалној самоуправи и почети да проводи све одлуке законодавног органа односно, за добробит грађана, а не само оне које иду у његову личну корист.

Данашња сједница скупштине града Бањалука није одржана због недостатка кворума.

