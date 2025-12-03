Нинковић: Предузећемо све кораке како би што прије заказали сједницу Скупштине града

Извор:
АТВ
03.12.2025
12:43
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић најавио је да ће предузети све кораке како би што прије била заказана сједница градске Скупштине и истакао да ће извршити консултације са коалиционим партнерима ради одржавања скупштинског колегијума већ у петак, 5. децембра.
"Сазнао сам да је градоначелник затражио да се откључа канцеларија предсједника Скупштине града - канцеларија коју он незаконито већ други пут закључава. Поздрављам чињеницу да је уважио ставове Предсједништва Градског одбора СНСД-а, одблокирао процесе и омогућио Скупштини града да настави да обавља свој посао", навео је Нинковић.
Он је изразио очекивање да ће се без одлагања извршити примопредаја просторија и печата, те формирати комисија која ће утврдити да ли је печат евентуално злоупотребљен, саопштено је из Скупштине града.
Нинковић је навео да ће Скупштина града наставити да ради свој посао, у нади да ће градоначелник прихватити своје надлежности као и надлежности Скупштине како је то прописано Законом о локалној самоуправи и почети да проводи све одлуке законодавног органа односно, за добробит грађана, а не само оне које иду у његову личну корист.
Данашња сједница скупштине града Бањалука није одржана због недостатка кворума.
