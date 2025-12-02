Logo
Сајам иноватора и инвеститора у Бањалуци

Извор:

АТВ

02.12.2025

20:19

Коментари:

0

Марко Глишић, студент машинског факултета Универзитета у Бањалуци надa ce да ће на сајму пронаћи партнере и инвеститоре који ће помоћи у развоју идеје.

Hа сајму је презентовао своју идеју green bin, контејнер за рециклажу пластичних флаша на соларни погон.

Стручњак за енергетску ефикасност Мирослав Којадиновић каже да је важна спрега иноватора и инвеститора.

На сајму су размијењена искуства о кориштењу обновљивих извора енергије и енергетској ефикасности.

Одрживи развој и зелена транзиција све интензивније постају дио свакодневнице. Свјесни су тога и представници институција Републике Српске.

Организатор Сајма је Градска развојна агенција Бањалуке, која реализује неколико пројеката у оквиру система обновљивих извора енергије.

Сајам се одржава под мотом Зелена транзиција, будућност која нас спаја.

