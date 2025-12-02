У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Извор:
АТВ
02.12.2025
08:22
Коментари:0
Екипе "Водовода" изводиће данас радове у улицама: Ђуре Јакшића (Булевар), Книнској (Центар), Франа Супила (Борик), 22. куљанској (Куљани) и Књаза Милоша (Лазарево).
Екипе "Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Горњој Пискавици, Конотарима – Зеленци и Бистрици.
Друштво
Систем јавног водоснабдијевања у фокусу ревизије
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
Свијет
3 д0
Градови и општине
5 д0
Градови и општине
6 д0
Градови и општине
6 д0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
20 ч1
Бања Лука
21 ч0
Бања Лука
22 ч2
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму