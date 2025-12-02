Logo
У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Извор:

АТВ

02.12.2025

08:22

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања
Фото: АТВ

Екипе "Водовода" изводиће данас радове у улицама: Ђуре Јакшића (Булевар), Книнској (Центар), Франа Супила (Борик), 22. куљанској (Куљани) и Књаза Милоша (Лазарево).

Екипе "Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Горњој Пискавици, Конотарима – Зеленци и Бистрици.

воде

Друштво

Систем јавног водоснабдијевања у фокусу ревизије

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

