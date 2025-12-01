Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

Извор:
АТВ
01.12.2025
17:46
Коментари:0
Због радова на одржавању електромреже сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне струје неће имати од 08:00 до 16:00 часова.
Дио улице Вида Њежића као и дио насеља Драгочај без струје остају у периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Бања Лука
Станивуковић заобилази Скупштину, нужно би да реалоцира буџетске паре
Од 13:00 до 16:00 без струје остају дијелови улица Благоја Паровића бр. 100-122, Циглане, Далматинска, Марије Кири, Ненада Костића, Суботичка и Јована Бијелића као и дио насеља Шарговац и Туњице.
Бања Лука
5 ч2
Бања Лука
1 д2
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму